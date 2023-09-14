聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康主題館／飲食+運動 5招抗焦慮

聯合報／ 陳詩婷／康寧醫院營養師
透過低醣飲食、補充益生菌，將有助情緒的穩定。圖／123RF
透過低醣飲食、補充益生菌，將有助情緒的穩定。圖／123RF

●飯前與飯後血糖勿差距太大，助情緒穩定

●調適負面情緒，可攝取魚油、磷蝦油、亞麻仁油

●攝取足夠維生素D，可對抗憂鬱和焦慮

比起過去，現代人的生活步調快，很難確實做好情緒控管，容易衍生不少的身心問題，如陷入憂鬱情緒、入睡困難、焦慮、恐慌等。其實，透過飲食調整及運動等5方法，有助調節交感神經與副交感神經，幫助大腦回歸平靜。

1.低醣飲食

一般認為，胰島素阻抗會導致糖尿病，但愈來愈多研究發現，胰島素阻抗造成發炎反應，也會影響大腦，使人易陷入焦慮、恐慌、入睡困難等情緒障礙，患憂鬱症風險增加2倍以上。因此，透過低醣飲食，將一整天的醣類，包含精緻與非精緻醣，限制在100克，甚至是嚴格的50克內，而一碗飯約含醣類60克，讓飯前跟飯後的血糖，不要差距太大，將有助情緒的穩定。

2.增加好的脂肪

多元不飽和脂肪酸ω-3跟ω-6都是人體必需脂肪酸，兩者最佳比例為1：1。不過，現代人外食機會多，攝取的油脂通常會偏向ω-6脂肪酸。但血液中ω-6脂肪酸太高，卻會讓人傾向發炎，衝動、焦慮、失眠的比率也會比較高。因此，有負面情緒的人可以增加ω-3脂肪酸的攝取量，如魚油、磷蝦油、亞麻仁油、紫蘇油等，降低ω-6脂肪酸的攝取，如大豆油、葡萄籽油、花生油、玉米油等。

3.補充益生菌

想要把情緒養好，腸內菌要先顧好。腸道不僅扮演消化吸收的角色，還負責神經傳導、感覺及內分泌功能，被認為是人體的第二大腦。透過補充「益生菌」，以及補充益生菌的食物「膳食纖維」，被認為是改善腸內菌環境的重要方法，而且好菌的菌種愈多，可以應付體內的狀況就愈多。

雖然優酪乳、養樂多、優格等也可以補充益生菌，但裡面加了非常多的糖，100㏄養樂多裡有高達15公克的糖，一來容易造成血糖不穩而影響情緒穩定，二來也容易導致肥胖、糖尿病等問題。

4.足夠維生素D

研究發現，維生素D有助吸收鈣、降低心血管風險、提升免疫力等好處，也參與腦部神經元運作，有助排除負面情緒，對抗憂鬱和焦慮症狀。血中維生素D理想值30-80ng／mL，假使抽血後發現低於此濃度，不妨可以透過日曬或營養品來補充足夠的維生素D3。若想從日曬得到足夠的維生素D3，通常須接收早上10點至下午2點的正午陽光，手腳不擦防曬，約曬15至20分鐘。

5.運動

適度的運動，可以讓大腦分泌多巴胺，讓人有愉悅感，達到放鬆心情，提高身體自癒力作用。建議從事有氧運動如慢跑、跳舞、游泳等，伏地挺身、仰臥起坐等阻力運動也要做，一般建議有氧運動30分鐘後，可接著做10至15分鐘的阻力運動。

情緒 脂肪 運動

延伸閱讀

這一類食物吃太多，恐容易焦慮難入睡！5妙方讓大腦回歸平靜

不是你的錯—從動物本能了解遭性騷擾、暴力的「僵直反應」

吃魚油可以降血脂嗎？詳解魚油有哪些功效及挑選關鍵：不只看濃度

常放臭屁或一天排便逾3次是腸道不健康 專家授10大改善方法

相關新聞

中秋、國慶疏運恐停擺？台鐵司機釀罷工 明遞連署書宣告「不加班」

台鐵局明年1月掛牌台鐵公司，不滿政府減少備勤津貼，有損員工權益保障，全國火車駕駛產業工會日前號召動員，中秋節、國慶日依法...

全球第4核准！莫德納XBB疫苗將專案輸入 力拚9月最後一周開打

衛福部食藥署今舉行專家會議，核准莫德納XBB.1.5疫苗專案輸入。食藥署副署長陳惠芳表示，我國為全球第四個核准這款疫苗可...

猴痘疫情升溫！ 醫：仍在社區傳播、這些族群都要注意

猴痘疫情增溫，台中市衛生局證實，台中累計42人罹患猴痘，其中8月確診10人、本月至今2人確診，無重症或死亡。承辦猴痘疫苗...

桃機管制區內騎行李箱電動車亂竄 航警：加強檢查類似產品

近日網路上流傳一段影片，內容為數名旅客在桃機管制區內騎乘行李箱電動車，除影片拍攝者外至少還有3人騎著行李箱在人群中穿梭。...

吃飯出現「1症狀」別忽視！專家示警恐是癌症前兆 5徵狀需就醫

癌症常見症狀包括時常疲倦、體重突然增加或減少、有皮下腫塊等，但有專家警告，還有1項吃飯時出現的症狀經常被人忽視，如出現這症狀...

7個月的念想…輔醫用「不中斷呼吸照護」 讓老翁圓夢回家

去年6月陳姓老翁感染新冠肺炎，經輔大醫院收治1個多月，陳翁心肺衰竭合併腎功能退化無法脫離呼吸器，只能持續留院。今年2月配...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦