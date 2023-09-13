傷口腔也傷腎…嚼檳榔對健康害處多 大林慈濟指出關鍵在「檳榔素」

大林慈濟醫院與中山醫學大學合作研究發現，檳榔中的檳榔素在動物體內的濃度愈高，腎小管上皮細胞纖維化的特性愈明顯，證實嚼檳榔傷腎。坊間常流傳吃「菁仔」（沒有包石灰的檳榔）對健康無害，大林慈濟醫院腎臟內科主任蔡任弼表示，任何一種型態的檳榔都有「檳榔素」，只要有檳榔素就會增加罹患慢性腎臟病的機率。

檳榔被稱為「台灣人的口香糖」，勞工階級常透過咀嚼檳榔達到提神、保暖的效果。衛生單位多年來倡議「嚼檳榔」會增加罹患口腔癌的機率，使民眾現在想到檳榔，僅會想到口腔癌，即使告知民眾嚼檳榔會增加癌症的機率，但口腔癌至今仍位於十大癌症的第六位。如今，嚼檳榔不止證實會傷害腎臟，嚴重者可能因此要洗腎，甚至要等待移植腎臟才能活命。

大林慈濟醫院腎臟內科主任蔡任弼與中山醫學大學教授謝逸憲合作研究，並於2020年4月於國際期刊「環境毒物」中，發表「檳榔素藉由ERK訊息傳導路徑刺激HK2細胞產生上皮細胞間質轉換」論文。

蔡任弼說，該研究的起心動念是，自訴有嚼檳榔習慣的健檢民眾，腎絲球過濾率都偏高，為理解檳榔與腎臟疾病之間的關聯，利用基礎研究觀察腎小管上皮細胞與檳榔素之間的關係，投以不同濃度的檳榔素，發現腎小管上皮細胞隨著檳榔素濃度的上升，會更強烈地表現出細胞纖維化的特性。

蔡任弼說，研究中也分析比較，沒有嚼檳榔的民眾，與有嚼檳榔、曾嚼檳榔但已戒除，腎絲球過濾率的比較。結果沒有嚼檳榔者的腎絲球過濾率最低，而曾嚼檳榔但已戒除者，腎絲球過濾率次高，有嚼檳榔者腎絲球過濾率最高，也代表罹患慢性腎臟病的機率最高。

蔡任弼說，通常有嚼檳榔習慣者，常也會有抽菸習慣，以及其他慢性疾病的機率，包含高血壓、糖尿病等。他呼籲，有嚼檳榔者，盡可能戒除這種傷身的壞習慣，可以透過門診，由醫療介入協助，另外也建議有嚼檳榔習慣，或是已經戒除者，可定期檢查腎絲球過濾率，因為慢性腎臟病初期症狀不明顯、以及國人對於慢性腎臟病的警覺性較低，發現時常常都已經是晚期，甚至已經需要洗腎，定期檢查能避免晚期發現，進而需要洗腎或移植腎臟的可能。

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