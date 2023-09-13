華信高雄飛花蓮班機疑機械故障 緊急飛返高雄
華信7931班機今早11點15分自高雄小港機場起飛，原訂中午12點20抵達花蓮，但因機械因素，航程中要求返航高雄，於中午12點44分平安落地，乘客12人都平安。
高雄小港機場表示，塔台是在今上午11點55分接獲通報，華信7931班機(ATR76/高雄-花蓮）於後龍南面指因機械因素請求返航高雄，塔台同意後，該班機已於中午12點44分平安落地。
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