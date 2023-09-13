誤食釣魚線喪命？「糙米漿」海豚胃中有線狀物 敗血症人道處理

新北市八里紅海灘7日發現的活體糙齒海豚擱淺，在基八斗子救援站收容復健，經過7日的搶救今早死亡。基隆市政府表示，因感染持續加重引發敗血症，考量不讓動物繼續受苦，今晨採人道處理，胃內人造線狀物疑為繩索或釣魚線是致命關鍵。

基隆市政府表示，昨天血檢報告呈現出動物的感染持續加重有引發敗血症的跡象、營養狀態也持續下降、腎臟的功能也逐漸低落等問題。

令救援團隊感到最棘手的是感染控制的部分，團隊已連續數日給予動物抗生素希望能降低感染情況，但血檢的結果卻顯示動物體內的感染逐漸惡化，若要解決感染的問題，就要用到更強的抗生素，但是使用此類抗生素若造成動物體內病菌產生抗藥性。

這反而會升高現場救援人員的感染防治威脅，而使更多團隊人員與救援志工暴露在被具有高強度抗藥性的病菌感染，也因此迫使救援團隊無法使用更進一步的抗生素來治療。

由於動物因全身性的細菌感染而引發敗血症，目前的治療也無法減低動物的痛苦，考量不讓動物在繼續受苦等動物福利原則，救援團隊決定今晨採人道處理，讓動物在較不痛苦的狀態下離開，後續也將安排電腦斷層掃描與執行病理解剖以了解體內病變的問題以及探究胃內人造線狀物所造成的相關影響。

救援團隊7日內進行4次血漿生化檢查、3次X光檢驗、血球感染程度分析、2次噴氣孔菌象檢查、皮下紅外線檢查、觸診理學檢查、超音波檢查以及數十次的營養、維生素補充與150多小時的帶游與韻律呼吸復健工作等，生理狀況仍持續惡化。

7天來有200位復健志工大力協助，中華鯨豚協會、基隆市政府希望鯨豚、海龜誤食海洋人造廢棄物的傷害不要再發生。 誤食人造廢棄物喪命！「糙米漿」海豚敗血症人道處理。圖／基隆市政府提供 誤食人造廢棄物喪命！「糙米漿」海豚敗血症人道處理。圖／基隆市政府提供

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