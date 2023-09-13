快訊

斥高虹安「竹市無跨年晚會」說謊！錢康明：已通過350萬預算 Jack叫我別管

高虹安爭議連環爆 柯文哲：不護短 黨內新制度剛好查一查

傳郭台銘副手口袋名單有3人 她未必是首選卻是最佳救援？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多氣泡水混入塑料異物 衛福部證實先下架1504組

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
好市多一款自有品牌義大利氣泡水「KIRKLAND SIGNATURE義大利氣泡水」，被證實因瓶罐製成混入異物，共兩批產品須回收。記者林琮恩／翻攝
好市多一款自有品牌義大利氣泡水「KIRKLAND SIGNATURE義大利氣泡水」，被證實因瓶罐製成混入異物，共兩批產品須回收。記者林琮恩／翻攝

有網友在臉書社團表示，好市多通知一款有品牌義大利氣泡水塑料混入氣泡水中，但自己已經喝了2/3。衛福部食藥署今指出，業者調查後指應是瓶罐製成出問題導致混入異物，共有2批產品需要回收，衛生單位清點後已下架1504組，並持續調查中。

衛福部食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，據了解，好市多收到會員反映，自有品牌義大利氣泡水「KIRKLAND SIGNATURE義大利氣泡水」疑似混入塑料異物。業者進行調查，初步認為應與寶特瓶製成有關，導致充填氣泡水時脫模、產生異物。

魏任廷說，本次共有二梯次產品須回收，分別是有效日期至2024年3月26日、3月27日二批，相關回收訊息業者已通知會員，並放在官方網站召回資訊。衛生單位清點，共下架1504組，目前持續回收下架中。

至於是否開罰，魏任廷說，依食安法第7條第5項，好市多公司當晚主動通知主管機關高雄市政府衛生局，經稽查結果未發現違反衛生標準，故不會進行裁罰。若業者未主動通報才會開罰。

有網友在臉書社團表示，好市多通知一款有品牌義大利氣泡水塑料混入氣泡水中，但自己已經喝了2/3。記者林琮恩／翻攝
有網友在臉書社團表示，好市多通知一款有品牌義大利氣泡水塑料混入氣泡水中，但自己已經喝了2/3。記者林琮恩／翻攝

衛生局 異物 好市多

延伸閱讀

台農巴西蛋誤標日期 2千盒全聯上市估回收6至9百盒

巴西蛋有效日期爭議 衛福部：在台洗選未經塗蠟

好市多「隱藏版甜點」偷降價⋯網手刀搶買 讚甜品中的清流

又出包了？網PO好市多鮭魚煮熟見「一物」 內行人解答：常有的事

相關新聞

好市多氣泡水混入塑料異物 衛福部證實先下架1504組

有網友在臉書社團表示，好市多通知一款有品牌義大利氣泡水塑料混入氣泡水中，但自己已經喝了2/3。衛福部食藥署今指出，業者調...

高鐵中秋疏運再加開5班次列車 15日凌晨開賣

中秋連假將屆，台灣高鐵今天表示，日前中秋疏運購票預購踴躍，經評估將再加開5班次列車（南下4班、北上1班），再加開各車次，...

吳聖宇：近期颱風影響低 20日後入秋第一波東北季風可能登場

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出， 近期台灣以南海域比較平靜，隨著季風低壓槽向西收縮減弱，暫時沒有看到颱風接近台灣的...

把握今明晴朗好天氣 吳德榮：低壓逼近周五起水氣增多

把握晴朗好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，低壓逼近，周五起水氣增多。今...

巴氏量表3大類族群擬免評 初估60萬人受惠

巴氏量表存廢成各黨總統參選人政治攻防，衛福部、勞動部昨邀集民團、醫療及長照專家，舉行「放寬聘僱外籍家庭看護工免評多元管道...

環狀線水冷扇爆「修很久」熱慘 新北捷運：7月起陸續故障

捷運環狀線被民眾投訴車站水冷扇修了一個月還修不好，站務人員也說，整批水冷扇都送到新莊維修，目前還沒收到送回的消息。對此，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦