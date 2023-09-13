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好市多氣泡水混入塑料異物 衛福部證實先下架1504組
有網友在臉書社團表示，好市多通知一款有品牌義大利氣泡水塑料混入氣泡水中，但自己已經喝了2/3。衛福部食藥署今指出，業者調查後指應是瓶罐製成出問題導致混入異物，共有2批產品需要回收，衛生單位清點後已下架1504組，並持續調查中。
衛福部食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，據了解，好市多收到會員反映，自有品牌義大利氣泡水「KIRKLAND SIGNATURE義大利氣泡水」疑似混入塑料異物。業者進行調查，初步認為應與寶特瓶製成有關，導致充填氣泡水時脫模、產生異物。
魏任廷說，本次共有二梯次產品須回收，分別是有效日期至2024年3月26日、3月27日二批，相關回收訊息業者已通知會員，並放在官方網站召回資訊。衛生單位清點，共下架1504組，目前持續回收下架中。
至於是否開罰，魏任廷說，依食安法第7條第5項，好市多公司當晚主動通知主管機關高雄市政府衛生局，經稽查結果未發現違反衛生標準，故不會進行裁罰。若業者未主動通報才會開罰。
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