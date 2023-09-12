驅鳥鬥智護飛安 「鳥界流氓」八哥手腳俐落又聰明

鳥擊威脅飛安，交通部民航局指出，去年全台機場共發生101件鳥擊，去年起規畫鳥擊防制資訊系統，紙本通報全數電子化，並透過大數據資料庫高效防制，系統已在最後測試階段，預計年底前上線。據前線防制人員的「交手」觀察，有「鳥界流氓」之稱的八哥相當常見，手腳也很快，可說相當聰明。

民航局航站管理組長黃武強指出，多數鳥擊發生於航機起降階段，為減少鳥類於機場內或機場周遭的活動，每天都要巡場驅鳥，例如用喇叭、電子炮、鳥網等方式驅趕，也透過生態手段，減少鳥類到機場棲息。

他說，以往鳥擊通報採紙本填報、人工審核統計，各站之間也不會交流資訊；未來新系統上線，簡化作業流程，各機場防制人員間可互相共享，加速鳥擊防制資訊流通與透明化。

民航局航站管理小組場面科專員白佳樺表示，常見鳥擊的種類包括夜鶯、麻雀、八哥、黃頭鷺、鸕鶿等，其中八哥「手腳很快」，可說相當聰明。去年10月，台灣虎航一架飛機於松山機場降落過程時，撞到2隻豆雁，甚至造成飛機受損，這也是首起豆雁鳥擊事件，由於豆雁是棲息在寒帶的鳥類，推測可能與氣候變遷有關。

民航局表示，目前系統開放使用對象主要為民航局所屬航空站、桃園機場公司及空軍聯隊（軍民合用機場）等機場管理單位，後續亦將使用對象擴大開放予航空公司用於通報鳥擊事件。