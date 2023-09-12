快訊

南港某建案驚見道路龜裂 居民恐慌「怎會凹下去？」北市緊急回應

投資人快閃！這家上市公司14日起股票停止買賣

地牛翻身！晚間7時3分高雄地震芮氏規模6.7 東南部最大震度2級

驅鳥鬥智護飛安 「鳥界流氓」八哥手腳俐落又聰明

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
鳥擊威脅飛安，交通部民航局規畫鳥擊防制資訊系統，年底前上線。示意圖，與新聞無關。圖／桃機提供
鳥擊威脅飛安，交通部民航局規畫鳥擊防制資訊系統，年底前上線。示意圖，與新聞無關。圖／桃機提供

鳥擊威脅飛安，交通部民航局指出，去年全台機場共發生101件鳥擊，去年起規畫鳥擊防制資訊系統，紙本通報全數電子化，並透過大數據資料庫高效防制，系統已在最後測試階段，預計年底前上線。據前線防制人員的「交手」觀察，有「鳥界流氓」之稱的八哥相當常見，手腳也很快，可說相當聰明。

民航局航站管理組長黃武強指出，多數鳥擊發生於航機起降階段，為減少鳥類於機場內或機場周遭的活動，每天都要巡場驅鳥，例如用喇叭、電子炮、鳥網等方式驅趕，也透過生態手段，減少鳥類到機場棲息。

他說，以往鳥擊通報採紙本填報、人工審核統計，各站之間也不會交流資訊；未來新系統上線，簡化作業流程，各機場防制人員間可互相共享，加速鳥擊防制資訊流通與透明化。

民航局航站管理小組場面科專員白佳樺表示，常見鳥擊的種類包括夜鶯、麻雀、八哥、黃頭鷺、鸕鶿等，其中八哥「手腳很快」，可說相當聰明。去年10月，台灣虎航一架飛機於松山機場降落過程時，撞到2隻豆雁，甚至造成飛機受損，這也是首起豆雁鳥擊事件，由於豆雁是棲息在寒帶的鳥類，推測可能與氣候變遷有關。

民航局表示，目前系統開放使用對象主要為民航局所屬航空站、桃園機場公司及空軍聯隊（軍民合用機場）等機場管理單位，後續亦將使用對象擴大開放予航空公司用於通報鳥擊事件。

桃園機場 鳥擊 民航局

延伸閱讀

30罐最愛遭海關全數沒收機場哭了 天心：那是我先生

羅PD綁架成功？SEVENTEEN演唱會完突現身羅馬機場

雙十節離島管制航線第二波加班機 9月13日上午9時開賣

農場可與自然共存？ 成為鳥類避難所

相關新聞

確定了！衛福部開放「3族群」免評巴氏量表 60萬人受惠

衛福部、勞動部今邀集民團、醫療及長照專家，召開「放寬聘僱外籍家庭看護工免評多元管道諮詢會議」，討論使用長照服務的長照對象...

把握夏天尾巴！好天氣剩周三 這日天氣最差恐各地有雨

夏天接近尾聲，暫別酷熱極端高溫，早晚轉涼。今晚嘉義以南仍有局部大雨發生機率，不過連日雨勢入夜起減緩。未來一周，明天天氣相...

免疫負債+超過4種病毒正爆發 醫籲「這年紀」最需注意

10月即將迎來流感季，但氣候進入夏季的尾聲，流感、腸病毒等感染性疾病感染人數不斷增加。中國附醫感染管制中心副院長黃高彬說...

晚間7時3分高雄地震芮氏規模6.7 東南部最大震度2級

中央氣象局發布第067號顯著有感地震報告，今晚7時3分在高雄市政府南南東方375.8公里，芮氏規模6.7，地震深度94....

怕買錯心驚驚？台農進口蛋誤標效期 教你一招識別本土蛋

超思進口巴西雞蛋爭議不斷，今天再爆台農蛋品誤標效期。桃園市法制局今天雖未接獲消費者買到問題進口蛋，但下午仍與衛生局前往賣...

健康主題館／預防糖尿病上身 以「健康餐盤」控糖

不只糖尿病人要控制血糖，一般人也應注意血糖狀況。不少人會選擇「低GI飲食」（低升糖指數飲食）做為血糖控制手段，但食物營養標示複雜、選擇多元，如何避免攝取過多糖分？留意身體發出的警訊？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦