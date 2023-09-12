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一年治療超過600例 全球醫師至長庚取經「關節鏡」技術

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
2023年第4屆亞洲髖關節鏡醫學會年會（ASHA）於林口長庚落幕。圖／林口長庚提供
2023年第4屆亞洲髖關節鏡醫學會年會（ASHA）於林口長庚落幕。圖／林口長庚提供

台灣人口邁向超高齡化，因退化性關節炎、髖關節骨折等患者愈來愈多。林口長庚醫院每年成功完成超過600例人工髖關節置換，今年第四屆亞洲髖關節鏡醫學會於9日以及10日在林口長庚醫院舉辦，吸引全球各地的醫師來台取經，9月10日的大體示範手術名額也瞬間爆滿。

亞洲髖關節鏡理事長、基隆長庚醫院副院長詹益聖表示，今年亞洲髖關節鏡醫學會邀請到來自台灣、日本、南韓、香港、澳洲和中國等地的髖關節鏡手術專家發表演說，分享交流最新研究成果，他和日本的Soshi Uchida醫師以及南韓的Yong Chan Ha醫師，也向與會學員示範並指導髖關節鏡手術。

他說，本次會議首次納入髖關節鏡大體手術實作教學，在今年甫落成的林口長庚「手術技能訓練暨研發中心」舉行，9月10日的大體示範手術名額爆滿，他允諾明年會定期舉辦，嘉惠國內同好優先。

基隆長庚醫院骨科副教授級主治醫師唐浩哲表示，此次會議是亞洲髖關節鏡醫學會自新冠疫情後首次舉辦的實體會議，總共超過7國、150位的國內外醫師參與，參加人數為歷年之最，大家都積極抓住這難得機會，與各國專家進行面對面的學術交流，提升髖關節鏡技術。

詹益聖指出，髖關節是由大腿骨與骨盆所形成的關節，當關節發生病變，例如：退化性關節炎、類風濕性關節炎、股骨頭缺血性壞死、關節發育不良、脫臼、股骨頸骨折或髖臼骨折、關節骨瘤、關節感染等，均可能造成髖關節的磨損與變形，造成疼痛、行走困難、關節僵硬、走路跛行或長短腳等情況，影響病患日常生活型態，症狀嚴重時，則可能需要置換人工關節。

他說，因為科技的進步與人工關節材質的改良，人工關節置換已經是一種非常安全、有效、而且能達到長期療效的手術，包括：微創手術、電腦導航手術、截骨旋轉手術、關節感染、及關節再翻修手術等，林口長庚醫院在各種關節重建技術已居領先地位，團隊成員經常擔任國內、外學術研討會講員，發表學術論文與示範手術。林口長庚醫療團隊最優化的目標，包括：微創手術、術後康復、教育訓練、以及實證醫學，以造福更多病患。

詹益聖表示，大體手術實作課程名額一直供不應求，林口長庚手術技能訓練暨研發中心提供了優秀的硬體、軟體和師資，相信在短時間內將會成為亞洲大體手術訓練的重要據點，將台灣優異的醫療實力推向國際。

2023年第4屆亞洲髖關節鏡醫學會年會（ASHA）於林口長庚落幕。圖／林口長庚提供
2023年第4屆亞洲髖關節鏡醫學會年會（ASHA）於林口長庚落幕。圖／林口長庚提供
2023年第4屆亞洲髖關節鏡醫學會年會（ASHA）於林口長庚落幕。圖／林口長庚提供
2023年第4屆亞洲髖關節鏡醫學會年會（ASHA）於林口長庚落幕。圖／林口長庚提供

微創手術 長庚 林口

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