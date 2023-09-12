行動不便者常困家中 消基會籲擴大交通補助

行動不便的族群常因預約不到復康巴士或長照專車，或者無法負擔昂貴的無障礙計程車，以致選擇不出門，消基會董事長吳榮達12日召開記者會歎說。消基會交通委員會召集人李克聰呼籲，政府應擴大「包容性交通」的補助，增加無障礙計程車的量能，且提供不加價的服務。

高齡者交通不便

消基會表示，台灣推估將於2025年邁入超高齡社會，除了高齡者退化生理因素的運輸需求特性需要納入未來運輸設計考量，身心障礙及中高齡行動不便的民眾更需要包容性的交通運輸服務。

消基會董事長吳榮達表示，雖然在高鐵、鐵路或公車等大眾交通設備，雖然都有無障礙設施，但行動不便者要去搭乘公共運輸，如何從家門到公共運輸場站也是一個問題，還是希望這些族群出門就有交通工具，能到達目的地。

他指出，目前來看，這類包容性交通資源仍有待加強，如陸續有不少民眾申訴，當需要無障礙交通服務時，卻預約不到政府補助的復康巴士、長照專車及無障礙計程車資源。

無障礙小黃不應加收費

李克聰就指出，多元無障礙通用計程車雖可預約，但除跳表收費外還須加價三百元，導致行動不便民眾難以負擔，最後不適合開車、騎車的這些族群仍選擇自行駕駛交通工具；或出現盡可能避免出門等狀況。

他建議，行政院能依據目前三年200億元的預算，補助各縣市通勤民眾交通月票方式，更應適當補助「無障礙計程車」以增加運能，且提供不加價服務。

李克聰也呼籲，各縣市政府也能以類交通月票之增加敬老、愛心卡使用點數的方式，提供行動不便民眾能折抵車資搭乘無障礙計程車，以減輕其交通負擔。

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