鼻竇炎、鼻息肉鼻塞易心血管疾病 精準檢查治療可康復

鼻竇發炎、鼻息肉常造成鼻塞，致睡眠品質變差，易疲勞倦怠，增加高血壓、心臟病等心血管疾病風險。可採鼻竇內視鏡及鼻竇電腦斷層檢查。目前手術以內視鏡鼻竇微創手術為主。奇美醫院耳鼻喉部主治醫師李京澤表示，奇美引進鼻竇3D立體定位導航系統，可以更安全有效率地清除鼻竇炎病灶。

李京澤表示，慢性鼻竇炎會先以內科治療如使用類固醇鼻噴劑、鼻沖洗等，遇到較頑固慢性鼻竇炎，則以口服類固醇治療。急性細菌感染時會以抗生素治療。若內科治療效果不佳，鼻竇炎侵犯到鼻竇周邊組織如顱底、眼眶，或引發膿瘍，則建議手術。

李京澤說，慢性鼻竇炎主因鼻竇受病原微生物、過敏原和空氣汙染等侵害致鼻黏膜發炎，引發連串免疫反應，影響黏膜正常清除功能。發炎也可能造成鼻竇出口堵塞，鼻竇黏液無法排出，加劇發炎程度。鼻竇息肉與發炎會相互影響，鼻黏膜長期處於發炎狀態，會使纖維蛋白積聚，讓組織過度腫脹，破壞黏膜上皮，就可能形成息肉。

李京澤表示，現在有專為台灣人設計的「牛耳嗅覺測試」也納入健保給付，和國外嗅覺檢定法不同，牛耳嗅覺測試融入許多台灣人熟悉氣味，可準確了解嗅覺健康程度。

醫界發現生物製劑可有效降低慢性鼻竇炎合併鼻息肉復發風險。藉由拮抗細胞激素，阻斷鼻息肉生成發炎路徑。台灣鼻科醫學會也制定生物製劑治療指引共識，耳鼻喉科醫師使用上有標準依據。

鼻科醫學會建議：病人需為雙側慢性鼻竇炎合併鼻息肉成年人、至少經一次完整手術治療或因手術禁忌症不適合手術者、雙側內視鏡鼻息肉評分在4分以上，便可進行評估。下列5項條件中有符合3項以上的病人，則建議考慮生物製劑。

1.第二型發炎反應體質：病人血液嗜酸性球每毫升250顆以上，或組織內嗜酸性球每高倍率視野10顆以上，或血中免疫球蛋白E每毫升100單位以上。 2.先前接受過1年2次以上口服類固醇治療5天以上。 3.鼻及鼻竇炎評估量表(SNOT-22)評分40分以上。 4.嗅覺評估為嗅覺減退或更嚴重。 5.有合併需常規使用吸入性類固醇氣喘，或是阿斯匹靈或非類固醇止痛藥加重型呼吸道疾病等共病。

生物製劑可治療頑固性鼻竇炎合併鼻息肉，擺脫不斷使用類固醇及反覆住院手術惡夢。