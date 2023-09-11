開幕才半年！「台中牛排館」驚傳破產、負責人神隱

今年3月才由團隊經營、全新盛大開幕的「台中牛排館」，今傳出破產消息，而且負責人也消失神隱，領不到薪水的員工也已經向台中市政府申請勞資爭議調解。

伴隨許多人長大的「台中牛排館」，自1988年開設首間分店，曾設有公益店、崇德店、中科店等不同門市，店內提供豐富的排餐料理與自助吧，是許多民眾用餐的好去處。但是隨著市場變化，台中牛排館的門市日漸減少，最後一間門市也於2020年暫停營業。而在今年3月，台中牛排館宣告由全新團隊接手經營，於北屯全新開幕，提供每人799元的吃到飽形式。

儘管承載許多人的期待，但是才半年時間過去，台中牛排館就傳出勞資爭議。根據「ETtoday」報導，勞工局證實台中牛排館向員工宣布付不出薪水，有31名員工前來市府申請勞資爭議調解案，事項包含工資、資遣費、加班費等10項訴求，金額尚於合計中。