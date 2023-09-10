低壓帶影響南北天氣大不同 中南部大雷雨 明起逐漸好轉

海葵颱風遠離後留下的低壓帶，這幾天仍持續影響台灣天氣。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，但是南北的天氣，卻因為風向而大不相同。

他表示，中南部還有花東地區，連續幾天受西南到偏南風水氣影響，除了白天因為熱力作用，而有局部大雷雨以外，甚至連夜間都還有不小的降雨發生。

相對的北部地區的天氣就穩定許多，吳聖宇說，主要是受到東北到偏北風影響，空氣又較為偏乾，不僅降雨少，從昨天開始天氣還變得相當晴朗。顯示台灣附近正好在一個乾濕環境的分界處，因此讓台灣南北的天氣有明顯的差異。

吳聖宇說，今天仍是南濕而北乾的交界環境，雖然低壓帶強度有減弱的趨勢，但依然還是存在。台中以南大致維持西南風，北部、東半部則是以東北風為主。

他表示，中南部地區仍會是多雲到陰有短暫陣雨或雷雨天氣，白天因為熱力作用，熱對流發展較為旺盛，有局部大雷雨出現的可能性。對流發展較活躍的話，降雨甚至有機會延續到晚間。

花東地區受到中南部相關雲系飄過山的影響，雲量也是偏多，並有局部短暫陣雨，午後山區也會有雷雨的機會，並有局部較大雨勢。雖然降雨沒有像中南部來得大，但是同樣要多加注意。

北部、東北部因為環境空氣偏乾的影響，天氣就相對好很多，晴到多雲，只有山區午後有些局部降雨的機會。吳聖宇說，雨勢也比較小，但是到山裡面活動還是要小心午後的天氣變化情況。

吳聖宇說，明天起低壓帶明顯減弱，大環境轉變為東北風到偏東風為主，少了西南風帶來的水氣，天氣將會變得穩定許多。要留意的是山區午後的局部熱對流雷雨，雖然還是有局部較大雨勢出現的機會，但應該是以山區為主，平地較不受影響。

吳聖宇表示，這種東北風到偏東風的環境，預估至少可以影響到周四，周五到周末風向漸轉為東南到偏南風，午後雷雨發生的範圍可能會比較擴大一些，但還是維持午後雷雨的天氣型態。短期間內沒有特別的天氣系統影響台灣，天氣可望較為單純。

天氣好轉，吳聖宇說，白天各地有陽光的情況下，溫度還是較為偏高，高溫普遍仍有31-33度，但是因為環境風向帶來的濕度較低，感受上不會那麼悶熱，出現極端高溫的機會也較小，夜晚清晨的低溫相對低一些。中北部局部空曠地區甚至有機會降到22-23度，已經會有點涼意，日夜溫差稍微大了點，早出晚歸要留意溫差變化。