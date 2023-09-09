彰化喜樂基金會台中募款 白冰冰開口義賣1萬賣出10萬

原物料上漲，財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會「喜樂方舟」庇護工場，興建經費增加2千萬元，基金會舉辦募款愛心餐會，綜藝一姐白冰冰、歌手楊惠絜等藝人主持義賣和獻藝，企業家慷慨解囊，勸募約400萬元，讓庇護工場興建案再邁步向前。

喜樂方舟庇護工場自2018年募款興建，原規畫經費1億6千萬元，最近評估必須1億8千萬元才能完成；基督教瑪喜樂社會福利基金會今天表示，物價飛漲，庇護工場必須加速建場進度，否則趕不上物價波動，幸好募款愛心餐會受公司企業和公益社團、善心人士支持，勸募相當成功。

基督教瑪喜樂社福基金會昨晚在台中潮港成舉辦愛心餐會，原訂席開百桌，因到場人士踴躍，加到110桌。禮儀小姐分次展示義賣品，先後賣出自閉症患者楊智皓的1200片仙萼長春拼圖畫、木雕大師李凱宸的雕作品及攝影家的合歡高山杜鵑照片等多件作品。

白冰冰率「冰冰家族」登台主持義賣，綜藝一姐開口氣氛立馬熱起來，白冰冰先自我解嘲問大家知不知道「一罐矮矮，真正退火」飲料廣告詞？接著鼓勵大家「喊價加100元沒關係，如果真買到了，就做公益帶回家，不見得單獨出資，可以集資。」果然合歡高山杜鵑照片從1萬元喊到10萬元賣出。

愛心餐會中，九昌投資公司董事長王逸華捐款150萬元、埔心大埔鐵板燒和麥仕佳食品等10家企業和個人合捐100萬元、三可德冷凍空調捐贈20萬元等捐款，總計捐款320萬元，義賣約72萬元。

瑪喜樂基金會執行長林玉嫦說，喜樂方舟去年底動工，預計提供約150名身障者就業機會，目前喜樂方舟資金缺口約7千萬元，除了台中市潮港城餐會，還再規畫兩場募款餐會，期待民眾踴躍認購餐券協助弱勢者就業。