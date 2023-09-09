鼻梁曾「裂成2半」 蒙古顱顏病童與台義診團感動重逢

「終於可以帥氣地面對大家！」今年14歲、來自蒙古的先天顱顏缺縫病童桑賈，13年前接受來自台灣的義診團治療，再次見到義診團成員，他與家人均流淚致謝。顱顏疾病是天生缺憾，病童輕則外觀缺陷，嚴重者生理機能受到影響。羅慧夫顱顏基金會組成「用愛彌補義診團」，2010年起，除因疫情中斷4年，近十年來每年均赴蒙古為先天顱顏缺陷患者義診。今年8月27日再飛往蒙古，不少病童已長大成人，在回診時表達感謝。

羅慧夫顱顏基金會公關黃柏儒是隨隊的3名基金會工作人員之一。他表示，義診過程中，有不少曾受義診團服務的病童回診，感謝醫師們讓自己重獲新生。桑賈是義診團初次踏上蒙古服務的對象之一，可說是隨著義診團一起成長。

桑賈2009年出生時，就被發現罹患罕見疾病先天顱顏缺縫，讓他外觀異於常人，鼻梁上有著驚人裂縫，幾乎將鼻子一分為二。他顱骨亦有缺損，頭部遭受碰撞恐有生命危險，導致他無法進行任何激烈運動。2010年正好是義診團首次到蒙古服務，桑賈全家聞訊而來，希望醫療團隊能讓桑賈重獲新生。

隨團的桃園長庚整形外科醫師羅綸洲立即安排手術修補，並承諾要「還給桑賈與常人無異的外觀」。因當年烏蘭巴托國立婦幼醫院手術環境、醫療儀器尚不精良，羅綸洲安排桑賈在2017年來台進一步治療，分別接受腦神經外科、鼻重建手術，以徹底解決顏面缺陷的問題。如今桑賈恢復良好，已能正常運動，再次見到義診團，也落淚感謝，表示台灣就像自己的第二個家，未來夢想能到台灣就讀大學。羅綸洲則表示，桑賈就像自己的孩子，跟著義診團一起成長。

另一名罹患亞伯氏症的病童巴特，去年曾到高雄長庚接受手術，分割因病併在一起的手指。黃柏儒說，此次回診巴特已能正常拿筆，還能畫畫，見到醫師時兩人感動握手，「兩人已經跨越醫病關係，向家人一樣，令人感動。」基金會邀請義診，醫師們總是二話不說答應，也是因為心靈層面獲得很多鼓勵。

除了義診服務，羅慧夫顱顏基金會也與長庚醫療團隊合作，培訓來自烏蘭巴托國立婦幼醫的13名種子醫師至台灣學習，包括5名外科、2名麻醉科、3名矯正牙科、1名語言治療師與2名護理師，如今該院已有包括整形外科、牙科、語言治療、麻醉科等，完整的顱顏醫療團隊。