愛肝達人站／安太歲比較重要?還是安太座比較重要?

老公急著出門，老婆問緣由。

老公：「廟門開了，我趕快去安太歲！」

老婆：「不行，你陪我去百貨公司買個包包。」

兩人吵了起來。

老公：「公司最近經營不善，我趕快去求神問卦一下，妳包包不是還可以用嗎？」

老婆：「你不陪我也要給我新台幣。」

安太歲，安自己的心；安太座，安老婆的心，都很重要。

事業成功的男人，太歲安了，常常忘了安太座。其中有不少是創業當初兩人一起胼手打拚的伴侶。因此，常常事業成功而家庭失和的比比皆是。

也有人對另一半很好，可是事業老是做不好，這當中牽涉的因素太多了。

孫子兵法有言，「知己知彼，百戰百勝。」企業要致勝，有孫子兵法可讀，吸取古人的智慧，要安太歲，首先要懂女性的心理，但這門心理學上的智慧，學校教科書沒有教，孫子兵法也沒特別言及，只能靠自己體會或私相傳授，如靠長輩或友人的傳授。

事實上，不管安太歲也好，或安太座也好，兩者成功的基本要件是有健康的身體。要有健康的身體，平日要吸收健康的知識，或者結交好的醫師朋友，此外並養成定期健康檢查的習慣。

例如中年以後有兩怕，第一怕是心血管疾病、腦血管疾病，因此要控制血壓、血中膽固醇，飲食要清淡，多吸收新鮮空氣；第二怕是怕長癌症，年紀愈大身體細胞癌化的機率愈高，尤其40歲以上的成年人，每5至6人就有B肝帶原，這些人是肝癌的高危險群，即使沒B肝或C肝，幾乎90%以上的成年人都感染過B肝，因此肝臟或多或少幾乎都有變化，甚至已經有了肝纖維化或肝硬化，甚至已經有了肝癌了。

此外，近年來肺癌成為新國病，尤其有不少人沒抽菸，也沒有進廚房，也沒有家族史，偏偏就是長肺癌出來。

另一方面，可以早期發現的癌症如大腸癌，尤其飲食西化，國人大腸癌的比率愈來愈高，誰會中獎也沒人知。面對這些可以治療的癌症，更要定期做超音波，做肺部電腦斷層，做大便潛血檢查或大腸鏡檢查，以期早期發現，及早治療。

此外，女性心細如髮，要能將心比心，懂女人的心才能安太座，例如女人最喜歡的不是送她什麼花，而是讓她「有錢花」、「隨便花」，這個道理放諸四海皆準，孫子兵法沒說，但很重要，是好男人安太座的基本要件之一，不可或忘。