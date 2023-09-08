住院共聘看護 健保署挹注5.6億

健保資料顯示，一一一年住院人數一七八萬人，平均住院天數為九點五天，對有看護需求的患者來說，一天約三千元看護費用，經濟負擔沉重，還常找不到照服員。為此，健保署昨宣布續辦「住院整合照護服務試辦計畫」，以病房為單位，三至四名患者共同聘用一名照服員，今年預算增加至五點六億元，擴及八十四家醫院、四四一四床，預估七萬五千名住院患者受惠。

全國護理人力不足，許多醫院關床，等床患者激增，即使順利住院，必須面對第二個難關—找不到病房照服員。因另一半身體狀況不佳，無法到院陪伴照護，攝護腺癌患者陳老先生在術前即向北部某醫學中心護理部登記聘用看護，但開完刀後，住了好幾天病房仍不見照服員報到，院方回應「看護大缺工，實在無能為力」。

住院整合照護服務 製表／元氣中心

嘉義大林慈濟醫院護理部督導劉季惠表示，中南部醫院病房看護人力嚴重短缺，以自家醫院為例，平均每天約一、二十名住院病患排隊等待照服員，等上兩三天是常有的事情，有時必須等更久。

台北榮總護理部副主任陳淑芬說，照服員人力嚴重短缺，這是全台醫院共同面臨窘境，雖然北榮與人力派遣公司簽了年度標案，但還是調度不及，院方也成了受災戶。不少住院患者只好透過網路尋找沒牌照的照服員，辯稱為家屬，護理師也只能睜一隻眼閉一隻眼，無法有效管理。

為何醫院看護缺工？中部醫學中心資深護理長表示，病房照服員勞心勞力，得把屎把尿，年輕世代怎麼會願意投入這種就業環境？目前該醫院病房看護平均年齡五、六十歲，其中年紀最長看護工接近八十歲，「老看護照顧老病人已是常態」。

目前一對一、廿四小時病房看護費用約在兩千五至兩千八，為降低病患負擔，健保署去年推出「住院整合照護服務試辦計畫」，多名住院患者共聘一名病房照服員，健保給付七五○點值，患者再平均分攤看護費用，每一病患單日最高支付上限為一○五○元，平均約在七、八百元；照服員薪資雖較少，可有正常勞動工時，希望更多照服人力投入醫院。

健保署長石崇良說，今年增加預算及試辦醫院，希望減輕家屬照護負擔，也可降低護理人員工作負荷；而病房照護人員收入更穩定，在團隊合作下，降低照護壓力，吸引更多照服員服務。