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薪水誘人工時彈性 看護轉投日照、長照 醫院缺工
衛福部健保署續辦住院整合照護試辦計畫，期盼減輕病患家屬負擔，但醫院看護人力短缺已是常態，專家表示，長照二點○實施後，單項服務時薪誘人，許多醫院看護紛紛投入日照、長照等體系。
此外，醫院看護與病患家屬在薪資、服務內容等，常存有歧見，以致短期看護難尋，推估雙北地區各大醫院至少缺一五○○名看護人力。
宣綸長照醫療諮詢平台執行長高義智表示，新冠肺炎疫情爆發之前，引進外籍看護過程還算順暢，但疫情後，國際缺工，加上檢驗層級嚴苛，過程繁瑣，加上人口老化，居家照護、醫院照護等人力緊繃，近兩年形成照護人力大缺空。
美家人力特助黃湘容指出，以前醫院看護大多希望賺快錢，每月至少五萬元，但工時長，幾乎沒有睡覺及休息時間。長照二點○上路後，照服員大加薪，以致許多醫院看護工投入長照，因為薪水可能更多，且工時彈性，且以白天為主，工作自主性高。
黃湘容說，以往一天廿四小時醫院全日看護行情約在二千二百元到二千五百元，新冠肺炎疫情後，一天基本三千元起跳，但還是缺工。
提供照護服務的皖美公司副總李金祥說，長照二點○上路後，各服務項目有明確的計費方式，但醫院內照服員可能多是陪伴患者為主，不僅沒有支付費用，且還須接受專業訓練，讓許多年輕照服員選擇投入長照二點○服務。
住院患者聘請不到看護人員，原因還包括雙方對於薪資、服務內容，無法達成共識。
高義智指出，現在變成照服員挑環境，除了看薪資，也看工作穩定性，「短期還不願意接」，因此臨時、短期看護更難找，許多醫院住院病患必須等五到十天才能排到看護人力，以致人力仲介公司只要有人應徵看護，符合資格，就全都聘用。
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