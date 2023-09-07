李秉穎：高端疫苗清白待WHO團結試驗結果驗證

世衛獲高端COVID-19疫苗技轉授權，創全球首例。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今天說，這代表技術被肯定，若想證明高端疫苗清白，要等團結試驗結果出爐。

世界衛生組織（WHO）、藥品專利聯盟（MPP）與COVID-19技術獲取池（C-TAP）8月29日宣布，取得高端疫苗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗技轉許可協議，創下全球疫苗首例。

高端疫苗曾遭質疑保護效益、內線交易等爭議，對於WHO獲高端疫苗技轉授權，ACIP召集人、台大醫院小兒感染科醫師李秉穎今天接受寶島聯播網節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻訪問時表示，這代表WHO肯定疫苗技術是可行的，若想證明高端疫苗清白，還是要等WHO的團結試驗結果，目前僅知道相關數據還在審視（review）階段。

李秉穎指出，技術是技術，「同樣技術做出來的東西不一定是一樣的，還是要做試驗」，例如各國都會製造流感疫苗，日本廠若技轉給台灣，仍要進行臨床試驗確認抗體是否有效。

他認為，這次高端疫苗將COVID-19疫苗技術授權給WHO，最大意義在於過去台灣被WHO排除在外，現在不僅要正視台灣存在，也不能輕忽台灣疫苗的先驅研究。

此外，近日登革熱疫情延燒，李秉穎提醒，疫情已開始往北移，台北市也已出現本土病例，要注意。

根據衛生福利部疾病管制署統計，國內今年截至9月4日累計4338例本土病例，今年累計19例重症、6例死亡；全國累計個案分布於台南市3788例、雲林縣302例、高雄市157例、屏東縣26例、桃園市11例、新北市10例、台北市及嘉義縣各9例、台中市8例、新竹市6例、彰化縣4例、南投縣3例、新竹縣及苗栗縣各2例、嘉義市1例；全國已有15縣市出現病例，病例數為近10年同期次高，僅次於2015年。