健康你我他／退休力不進反退 警惕自己要加油

「台灣人平均不到60歲就退休，未來還有20年該如何度過？」這是現在的我必須正視的問題，檢視自己的「退休力」，才能有好品質的退休生活。

透過「六種動物測驗你的退休力」，今年成為45分的「慢慢樹獺」，較去年52分的好奇海豚退步，分析提到我的退休準備分數雖落後，但動作慢仍具潛力，好好努力就會達標。今年不進反退的測驗結果是項警惕，發現我除了「財務」表現較佳，「健康」、「自在獨立」、「活躍好學」三項均低於整體平均分數。

過去一年半，由於我承擔了不少責任，遂將運動、學習先擱置一旁，每天疲於職場、家務工作、社區事務和訴訟糾紛，終日睡眠不足，並且缺乏運動放鬆、閱讀沉澱，身心俱疲。

這份退休力評估，讓我得以重新檢視這段日子，我的生活已陷入忙碌、迷茫的狀態，接下來我仍會以家人為重，在照顧家人的同時，要規畫每周二至三次的瑜伽自我練習，找回優質的睡眠和健康的身體。「只有一種人能活得從容：終身學習者」，透過YouTube影片、Podcast、報章書籍等多元管道學習，期許我能成為一位從容優雅的退休者。

此調查提醒我，「慢慢樹獺」沒關係，好好調整和努力，可以成為重視自我成長與獨立的「翩翩蝴蝶」，也能成為退休準備的「王者獅子」。