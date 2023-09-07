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液體OK繃含樟腦 蠶豆症患者勿用

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
傷口若為「大、深、髒」3種狀況，都不適合使用液體OK繃。本報資料照片
傷口若為「大、深、髒」3種狀況，都不適合使用液體OK繃。本報資料照片

OK繃是民眾不慎受傷時常用的治療方式，近年液體OK繃也愈來愈受到青睞，不過衛福部食藥署提醒，液體OK繃成分多含「樟腦」，對蠶豆症患者會產生嚴重副作用，應避免使用。醫師則指出，若在切菜時不慎切傷，並不適合使用液體OK繃，若有細菌殘留恐讓傷口被「封住」，反而導致傷口發炎、化膿。

食藥署副署長陳惠芳表示，俗稱「液體OK繃」的液體絆創膏，是由液體、半液狀或液體粉末混合物組成，主要有3大成分，先藉由「苯甲醇」、「樟腦」於皮膚傷口表面微消毒，後續「硝酸纖維素」快速乾燥後，形成一層透明保護薄膜，進而免於水分或細菌的侵入及刺激。由於液體OK繃含「樟腦」成分，會對蠶豆症患者造成「溶血反應」，因此應避免使用。

食藥署醫粧組科長林修德說，液體OK繃分為塗抹式、噴霧式2大類，因為液體特性適用於指尖、指關節等不規則部位，使用目的皆為「保護」傷口，但大面積的傷口、大片擦傷、潰瘍、化膿、燙傷等傷口應避免使用，眼睛、鼻子周圍、黏膜及皮膚敏感部位也不適合使用液體OK繃。

新光醫院家庭醫學科主治醫師柳朋馳指出，傷口若為「大、深、髒」3種狀況，都不適合使用液體OK繃，傷口太深需要完整消毒，並且可能傷到神經、血管得評估縫合，若傷口太大未固定好則容易留疤。

民眾若在家不慎受傷，該如何自行處置？柳朋馳建議，若是被紙劃傷等小且乾淨的傷口，可先用生理食鹽水清潔，首次使用優碘塗抹合併使用抗生素藥膏，後續換藥則使用生理食鹽水、藥膏即可，若持續用優碘，可能會讓傷口癒合變慢；若要避免留疤，在傷口快癒合時可選擇去疤藥膏，且傷口結痂不要太快摳掉。

柳朋馳表示，民眾使用液體OK繃雖然可以防水，卻也讓傷口悶在裡面，液體OK繃無療效，也無法與抗生素藥膏合併使用，減少了加上藥物治療的機會。若要避免傷口化膿、感染，建議先保持傷口開放，並尋求專業醫療人員的評估及治療。

食藥署 醫師 患者

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