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公立圖書館收購書籍至少7折 電子書可無限借閱

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

以後可在公立圖書館無限借閱電子書文化部5日宣布，公立圖書館收購書籍將至少7折，民眾9月起也可在圖書館網路平台無限制借閱電子書。行政院副院長鄭文燦笑說，文化部編列1億補助電子書借閱，可讓電子書平台分潤3元作者與出版社分潤9元，歡迎民眾踴躍閱讀。

避免削價競爭

「電子書對很多人來說，比較方便閱讀！」鄭文燦表示，地方政府每年支付電子書的權利金約2千萬元，因此將撥付1億預算補助電子書計次借閱，盼讓電子書市場更加蓬勃。他笑說，電子書可增加30%閱讀效果，且閱讀體感與一般書差距逐漸變小，有些學童對一般書沒有興趣，電子書就可協助閱讀。

文化部長史哲表示，近年來出版業產值衰退，書商希望能推動「圖書折扣秩序」制的立法，但這並不容易，因此先推動「公共圖書館採購保障」，要求公立圖書館需以不低於7折的價錢採購書籍。史哲也說，目前已經有20個縣市的圖書館加入，文化部也會補助採購的行政費用。

出版社分潤9元

史哲說，過去電子書的借書機制仍仿效實體書的物權觀念，一本電子書只能借一個人，限制數位出版可無限擴大傳播的優勢，且減少作者與出版社獲利的可能，因此未來將採用「計次式服務」，讓所有想借同一本書的讀者，同時都可以借閱此書。

文化部指出，各公共圖書館雖有推行電子書計次借閱，但受限於經費，讀者每年或每月的閱讀點數都有上限，如北市圖每人每月限4本，因此將推動「擴大電子書計次借閱」，且每次借閱，作者與出版社都可至少獲得9元的分潤。史哲也笑說，外界擔心1億元很快會用光，但他反而希望能用光，代表有鼓勵更多人閱讀。

遠流文化董事長王榮文則說，很高興政府願意重視電子書的發展，但蠻多書商也會擔心以後沒有人買實體書，呼籲政府未來可以持續精進或提高對電子書的補助。

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