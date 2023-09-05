香草在家難種？5堂課教你植感生活

將香氣濃郁的迷迭香鮮品浸泡在橄欖油中，可以炒菜、炸雞排、拌沙拉；隨處可見生命力旺盛的左手香，可經調配做成沾醬，拌著水煮蛋、生菜沙拉，非常好吃又可口。

聯合報健康事業部與MOA國際美育自然生態基金會，共同舉辦「實（食）用園藝系列—輕鬆打造植感居家生活」系列課程，共五堂課。

第一堂「食在香草好味道」，教導民眾扦插香草，水耕迷迭香、左手香、綠薄荷、甜菊及芳香萬壽菊，待冒根後，可持續水耕，也可移植土壤中。

香草植物惹人喜愛，許多民眾會以香草植物入手，並在家中種植，植物卻很快一命歸西。園藝治療師楊慧慎指出，香草植物喜愛日照與水分充足的環境，台灣因為氣候濕熱，因此家中種植的香草植物往往因為日照不足，以及澆水過度，容易悶死了嬌嫩的香草植物。

若想要成功綠化陽台，把玩香草，楊慧慎建議，首先要了解家中的受光面，分辨擺放的位置屬於全日照或半日照，確認種植的環境後，再選擇適合的香草植物，例如迷迭香、左手香、薄荷、甜菊、芳香萬壽菊等都是較本土化的香草植物。在適合的環境、適合的水量、適合的植物三條件兼具之下，較容易種植成功。

綠色植栽可以療癒身心，香草植物的迷人香氣，更讓人打開五感。楊慧慎說，待自行種植的香草茂盛生長後，還可摘下來食用，課堂上將分享製作迷迭香浸泡油、左手香沾醬方法。透過種香草、玩香草、吃香草，讓民眾可以輕鬆打造植感居家生活。

實(食)用園藝系列—輕鬆打造植感居家生活

想知道如何將空盪盪的陽台，打造成美麗又實(食)用的陽台花園嗎？想擁有家庭小菜園，現採鮮摘、直上餐桌嗎？

課程時間：

1.10月5日(四)食在香草好味道

2.10月19日(四)第一次做陽台農夫就上手

3.11月9日(四)家有小菜圃

4.11月16日(四)葉印陶盤手作

5.11月30日(四)我的植物怎麼了

洽詢：02-8692-5588轉5869