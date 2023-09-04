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限時9折！藏壽司「八德興豐路店」開幕 集點送500餐券

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
藏壽司「八德興豐路店」即將於9月12日開幕。圖／藏壽司提供
藏壽司「八德興豐路店」即將於9月12日開幕。圖／藏壽司提供

桃園大興西店後，藏壽司「八德興豐路店」即將於9月12日正式開幕，乃是桃園第7間、八德第1間分店。為慶祝開幕，將有「用餐9折」的限時優惠。除此之外，藏壽司也推出3款秋季品項，還會推出集章活動，可以兌換500元抵用券。

即將開幕的「八德興豐路店」採用街邊土藏店的形式，共計規劃233席座位，預計於9月12日正式開幕。為慶祝開幕，9月12日至9月25日期間，到店消費並按讚官方臉書或ig，即可享「消費9折」的限時優惠。

另外自9月4日至10月31日期間，至藏壽司桃園、台中、高雄區域分店，單筆消費600元，即可獲得1枚印章。集滿含指定店鋪的5個不同分店的印章即可至指定店鋪兌換「500元商品抵用券」1張。指定兌換店鋪為桃園大興西店（600份）、台中大遠百店（800份）及高雄的漢神巨蛋店（600份），總計2,000份，送完為止。

針對秋季到來，藏壽司自9月12日起也推出「秋賞鮮味」，推出「燒霜長鰭鮪魚佐和風洋蔥」、「蟹風味棒天婦羅佐甜醬油握壽司」、「昆布漬鰈魚」等3款新品，每盤均為40元。

藏壽司推出「秋賞鮮味」等3款新壽司。圖／藏壽司提供
藏壽司推出「秋賞鮮味」等3款新壽司。圖／藏壽司提供

壽司 桃園 洋蔥

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