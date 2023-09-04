聽新聞
test
0:00 / 0:00
限時9折！藏壽司「八德興豐路店」開幕 集點送500餐券
繼桃園大興西店後，藏壽司「八德興豐路店」即將於9月12日正式開幕，乃是桃園第7間、八德第1間分店。為慶祝開幕，將有「用餐9折」的限時優惠。除此之外，藏壽司也推出3款秋季品項，還會推出集章活動，可以兌換500元抵用券。
即將開幕的「八德興豐路店」採用街邊土藏店的形式，共計規劃233席座位，預計於9月12日正式開幕。為慶祝開幕，9月12日至9月25日期間，到店消費並按讚官方臉書或ig，即可享「消費9折」的限時優惠。
另外自9月4日至10月31日期間，至藏壽司桃園、台中、高雄區域分店，單筆消費600元，即可獲得1枚印章。集滿含指定店鋪的5個不同分店的印章即可至指定店鋪兌換「500元商品抵用券」1張。指定兌換店鋪為桃園大興西店（600份）、台中大遠百店（800份）及高雄的漢神巨蛋店（600份），總計2,000份，送完為止。
針對秋季到來，藏壽司自9月12日起也推出「秋賞鮮味」，推出「燒霜長鰭鮪魚佐和風洋蔥」、「蟹風味棒天婦羅佐甜醬油握壽司」、「昆布漬鰈魚」等3款新品，每盤均為40元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言