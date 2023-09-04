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捐血不影響健康 但要注意這些事

聯合報／ 柯雅齡／衛福部胸腔病院藥劑科藥師
使用哪些藥物 暫勿捐血 圖／聯合報提供
使用哪些藥物 暫勿捐血 圖／聯合報提供

全國各地常舉辦公益捐血活動，不少人擔心捐血是否會造成身體負擔而卻步，其實對健康的成年人來說，全身血量約占體重的1／13，若以體重60公斤計算，全身血量約4000mL，捐血250mL只占全身血量的5至6%，且骨髓會加速造血補充身體所需血量，因此偶爾捐血對健康並不會造成太大的影響。

民眾響應捐血活動之前，必須留意並非每一個人都能捐血。捐血前，工作人員除了會針對捐血者的健康狀況、旅遊史、疫苗接種史等資訊審慎評估之外，也會檢視藥物使用情形，以避免某些藥物可能導致血液相關不良反應，或具有潛在感染、致畸胎等風險，而造成輸血者或捐血者的健康與安全受到影響。

當捐血者符合條件完成捐血後，建議捐血者需於捐血場所休息至少10分鐘，觀察無任何不適才可離開，捐血後可能會發生暫時性虛弱與頭暈，所以走樓梯時應緩步行走，可適量補充水分與點心，駕駛車輛時也應多加留意。捐血後6至8小時內應避免飲酒，不宜接觸過熱環境如泡溫泉、蒸氣浴等，也不要進行劇烈運動，24小時內應避免提舉重物以防瘀血。

若扎針處發現有瘀青、血腫的情形，發生瘀血48小時內可先冰敷（每2小時1次，每次5至10分鐘），使局部血管收縮，減少疼痛與血腫的狀況，並於發生瘀血48小時後再熱敷（每2小時1次，每次5至10分鐘），以促進非傷口處的血液循環，加速代謝殘餘血塊，瘀血約1至2周就會逐漸消退，若有持續疼痛或有刺麻感，可尋求醫療專業的協助。

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