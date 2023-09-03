台鐵5車站 對號車常態性延誤

台鐵明年公司化，審計部決算報告指出，台鐵對號列車準點率較區間車低，部分車次行經特定車站有常態性延誤，其中，自強號及傾斜式列車（如普悠瑪號、太魯閣號）列車延誤次數前5大車站分別是斗六、員林、宜蘭、嘉義及松山站。雲嘉民眾抱怨，「為何台鐵這麼容易誤點？學學人家高鐵好嗎？」

審計部表示，據台鐵局統計2020至2022年列車準點率，對號列車準點率2022年平均為94.98％，自強號91.83％、傾斜式列車（普悠瑪號、太魯閣號列車）91.33％、復興號92.01％，區間車95.72％，均有待檢討，才能提升對號列車服務水準。

審計部分析，2022年對號列車離站時間延遲達1分鐘以上者，發現部分車次行經特定車站時，有180天以上的常態性延誤，自強號延誤次數最多的前5大車站，分別為斗六、員林、宜蘭、嘉義及松山等站。

台鐵表示，對號列車在特定車站常態性晚點，主因是施工延誤、路線慢行，對號列車運行區間均為跨線別長途旅程，運行途中受干擾延誤的風險比區間車高，導致對號列車整體準點表現不如區間車，將持續分析慢行路段影響情形，責成施工單位加強趕工，縮短施工慢行時程。

台鐵通勤族表示，一直以來常碰到誤點，上班都必須提前出門以免遲到，「台鐵怎麼這麼容易誤點？學學人家高鐵好嗎？」

成大交通管理科學系教授鄭永祥指出，除了施工因素，台鐵班次過度密集一定會相互影響，若站站停的慢車比率較快車多，干擾誤點會更明顯。另若未根據車站特性、平日或假日及乘客屬性調整時刻表，也容易誤點。

台灣鐵道暨國土規畫學會表示，審計部提出報告的誤點率計算方式是以終點站，而非中間車站，導致常作為自強號終點站的斗六、員林、宜蘭、嘉義及松山等站，被列入延誤次數前五大車站，實際上並非是這五車站最常誤點。另一原因是海線的斗六、雲林站，軌道配置沒山線好，導致誤點較嚴重。

鄭永祥說，像假日民眾持行李上下車，容易拉長列車停靠時間，或觀光客較多的車站，假日及平日停靠時間也有差異，若時刻表未因應調整就會延誤。