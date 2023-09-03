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台鐵5車站 對號車常態性延誤

聯合報／ 記者魯永明周湘芸／連線報導
雲林斗六火車站被審計部點名為台鐵自強號列車延誤的前五大車站之一。本報資料照片
雲林斗六火車站被審計部點名為台鐵自強號列車延誤的前五大車站之一。本報資料照片

台鐵明年公司化，審計部決算報告指出，台鐵對號列車準點率較區間車低，部分車次行經特定車站有常態性延誤，其中，自強號及傾斜式列車（如普悠瑪號、太魯閣號）列車延誤次數前5大車站分別是斗六、員林、宜蘭、嘉義及松山站。雲嘉民眾抱怨，「為何台鐵這麼容易誤點？學學人家高鐵好嗎？」      

審計部表示，據台鐵局統計2020至2022年列車準點率，對號列車準點率2022年平均為94.98％，自強號91.83％、傾斜式列車（普悠瑪號、太魯閣號列車）91.33％、復興號92.01％，區間車95.72％，均有待檢討，才能提升對號列車服務水準。

審計部分析，2022年對號列車離站時間延遲達1分鐘以上者，發現部分車次行經特定車站時，有180天以上的常態性延誤，自強號延誤次數最多的前5大車站，分別為斗六、員林、宜蘭、嘉義及松山等站。

台鐵表示，對號列車在特定車站常態性晚點，主因是施工延誤、路線慢行，對號列車運行區間均為跨線別長途旅程，運行途中受干擾延誤的風險比區間車高，導致對號列車整體準點表現不如區間車，將持續分析慢行路段影響情形，責成施工單位加強趕工，縮短施工慢行時程。

台鐵通勤族表示，一直以來常碰到誤點，上班都必須提前出門以免遲到，「台鐵怎麼這麼容易誤點？學學人家高鐵好嗎？」      

成大交通管理科學系教授鄭永祥指出，除了施工因素，台鐵班次過度密集一定會相互影響，若站站停的慢車比率較快車多，干擾誤點會更明顯。另若未根據車站特性、平日或假日及乘客屬性調整時刻表，也容易誤點。

台灣鐵道暨國土規畫學會表示，審計部提出報告的誤點率計算方式是以終點站，而非中間車站，導致常作為自強號終點站的斗六、員林、宜蘭、嘉義及松山等站，被列入延誤次數前五大車站，實際上並非是這五車站最常誤點。另一原因是海線的斗六、雲林站，軌道配置沒山線好，導致誤點較嚴重。

鄭永祥說，像假日民眾持行李上下車，容易拉長列車停靠時間，或觀光客較多的車站，假日及平日停靠時間也有差異，若時刻表未因應調整就會延誤。        

審計部報告指台鐵對號列車準點率較區間車低，自強號列車行經特定車站有常態性延誤，遭民眾抱怨台鐵太容易誤點。本報資料照片
審計部報告指台鐵對號列車準點率較區間車低，自強號列車行經特定車站有常態性延誤，遭民眾抱怨台鐵太容易誤點。本報資料照片

台鐵 斗六

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