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健康你我他／健康做後盾 豐富度餘年

聯合報／ 文／祝實樓（高市苓雅）

我今年70歲，要如何好好規畫未來的歲月，生活才能平安放心、豐富的度過餘年，就是自己的責任了。

身體健康是必備條件，保有健康身體的認知，應以健康資訊做後盾，聰明吃健康餐盤，全穀雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品、堅果等營養跟著來；每日健走運動保持身體活力，肌力、肌耐力訓練、心肺耐力運動，亦是基本要件。有了健康的身體，才能做自己喜歡的事、追自己的夢。

身體照顧好了，心也要顧及到才行，我退休後找回喜歡的繪畫來玩，也與人分享繪畫經驗，藉此擴展了生活圈，認識許多同好；更有時間閱讀，吸取他人的經驗與智慧，解除許多生活困頓難題；也嘗試欣賞音樂殿堂的浩瀚，補足小時候短缺的心靈領域，許多的學習讓生命豐盛富足，滿滿充實感。

曾經夢到自己搭上飛車在天空上飛翔的快樂，到台東鹿野高台時，看到飛行傘就毫不猶豫的去嘗試飛行，在天空中感覺自己就是鳥兒，感受到鳥兒自在的遨翔，往上看是朵朵白雲，往下看是一片綠野，暢快得很。

評估我的退休力，分數是79分，王者獅子，除了自主獨立、健康、財務、勤學之外，提醒我應加強社會連結，需要多與人互動。

運動 獅子 健走

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