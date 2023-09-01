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溫濕度變化大 彰化鵪鶉場染禽流感撲殺6.5萬隻

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣竹塘鄉1場鵪鶉場染禽流感，防疫人員進行撲殺清場消毒。圖/彰化縣政府提供
彰化縣竹塘鄉1場鵪鶉場染禽流感，防疫人員進行撲殺清場消毒。圖/彰化縣政府提供

彰化縣府動物防疫8月29日接獲竹塘鄉1場鵪鶉場主動通報場內鵪鶉異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，昨日經該所檢驗結果確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員於今日完成該場鵪鶉場撲殺清場及消毒工作，計撲殺6萬5524隻鵪鶉。

動防所指出，最近國內仍零星有禽流感案例傳出，加上最近午後時有雷陣雨加上雨後高溫，溫度及濕度變化大，易造成家禽高度緊迫，使得家禽免疫力下降而罹病，呼籲養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，加強場區消毒工作，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場。

動物防疫所也提醒，養禽場如有以下異常情況：(一)平飼飼養者：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.4%（1000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數皆大於或等於4隻）。(二) 籠飼飼養者及白肉雞場：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.2%（1000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數大於或等於2隻）。(三) 禽場家禽飲水量、攝食量或產蛋率下降大於5%。(四)家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，請畜主立即主動通報鄉鎮市公所或彰化動物防疫所。

彰化縣1場鵪鶉場染禽流感，今天完成撲殺清場消毒。圖/彰化縣政府提供
彰化縣1場鵪鶉場染禽流感，今天完成撲殺清場消毒。圖/彰化縣政府提供

禽流感 死亡率

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