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這3類申請外籍看護有望免評估 勞衛2部長會議9月12日邀民團擬共識

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
針對達一定年齡的被照顧者申請家庭看護移工得否免除巴氏量表評估，或採其他簡便可行的認定方式，勞動部會廣蒐各界意見、凝聚共識。本報資料照片
針對達一定年齡的被照顧者申請家庭看護移工得否免除巴氏量表評估，或採其他簡便可行的認定方式，勞動部會廣蒐各界意見、凝聚共識。本報資料照片

國民黨總統參選人侯友宜日前拋出「80歲以上就廢除巴氏量表」及「70至79歲患有癌症二期以上長者，也可取消巴氏量表」等政策，盼減輕家庭照顧壓力，行政院今找勞動部、衛福部開會討論，初步規劃包括放寬納入已經使用長照服務一段時間、以及經專科醫師評估有照護需求的特定病症者以及現有12項免評估身障類別將擴大，長照司表示，9月12日將召開雙首長會議，邀集罕病、身障、使用者代表團體討論擬共識。

行政院今宣布將研擬放寬家庭看護移工的申請門檻，據勞動部官員表示，目前初步規畫包括放寬納入已經使用長照服務一段時間、以及經專科醫師評估有照護需求的特定病症者，比如調降失智症CDR（臨床失智評估量表）分數門檻等，至於目前正在檢討的12項免經評估身心障礙類別，也會評估擴大納入更多適用類別。

勞動部官員強調，擴大照顧的政策大方向不會變，將研議符合照顧事實、且簡政便民的多元認定方式，但年齡不會是主要考慮因素，將儘速與衛福部討論出共識。

衛福部長期照顧司司長祝健芳表示，現在正檢討部分，是12項免評估的特定障別中，有無需要調整的；另外，也鼓勵有長照需求的家庭，可以優先使用長照服務，若使用如長照照顧服務一段時間後，仍覺得無法滿足到照顧需求，或是後續身體狀況惡化、產生改變，而需要聘請移工的家庭，未來有機會讓他免評估，以醫院診斷方式取代。

祝健芳表示，9月12日將會有雙首長會議，屆時將邀請罕病團體、身障團體、使用者代表團體一起討論，包括調整方向及幅度，並擬出共識。

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