這3類申請外籍看護有望免評估 勞衛2部長會議9月12日邀民團擬共識

國民黨總統參選人侯友宜日前拋出「80歲以上就廢除巴氏量表」及「70至79歲患有癌症二期以上長者，也可取消巴氏量表」等政策，盼減輕家庭照顧壓力，行政院今找勞動部、衛福部開會討論，初步規劃包括放寬納入已經使用長照服務一段時間、以及經專科醫師評估有照護需求的特定病症者以及現有12項免評估身障類別將擴大，長照司表示，9月12日將召開雙首長會議，邀集罕病、身障、使用者代表團體討論擬共識。

行政院今宣布將研擬放寬家庭看護移工的申請門檻，據勞動部官員表示，目前初步規畫包括放寬納入已經使用長照服務一段時間、以及經專科醫師評估有照護需求的特定病症者，比如調降失智症CDR（臨床失智評估量表）分數門檻等，至於目前正在檢討的12項免經評估身心障礙類別，也會評估擴大納入更多適用類別。

勞動部官員強調，擴大照顧的政策大方向不會變，將研議符合照顧事實、且簡政便民的多元認定方式，但年齡不會是主要考慮因素，將儘速與衛福部討論出共識。

衛福部長期照顧司司長祝健芳表示，現在正檢討部分，是12項免評估的特定障別中，有無需要調整的；另外，也鼓勵有長照需求的家庭，可以優先使用長照服務，若使用如長照照顧服務一段時間後，仍覺得無法滿足到照顧需求，或是後續身體狀況惡化、產生改變，而需要聘請移工的家庭，未來有機會讓他免評估，以醫院診斷方式取代。

祝健芳表示，9月12日將會有雙首長會議，屆時將邀請罕病團體、身障團體、使用者代表團體一起討論，包括調整方向及幅度，並擬出共識。