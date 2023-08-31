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鬼月做手術死亡率更低 心臟名醫解密大數據、破除迷思

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
振興醫院院長魏崢分析手術數據、破除迷思。本報資料照片
振興醫院院長魏崢分析手術數據、破除迷思。本報資料照片

農曆七月是鬼月民間有諸多禁忌，甚至有民眾會避免在這個時間就醫，甚至把重大手術拖移。針對農曆七月以及黑色星期五的手術風險，振興醫院院長、心臟權威魏崢指出，農曆七月接受心臟手術的死亡率低於整體，而黑色星期五的死亡率更低，顛覆大家一直以來固著的觀念。

分析2013年至2017年期間共有2943名患者接受了心臟的大手術，整體死亡率約為4.0%；其中農曆七月接受手術共有196位，死亡率為2.6%，比整體低；而在黑色星期五（13號星期五）接受手術共有26位，更是無人死亡率。

魏崢指出，不少患者忌諱農曆七月接受治療，通常是在不得已的緊急情況下才勉為其難地接受手術，疾病嚴重度比較高，因此理論上這個月手術的風險應該比平日來得高才對，但實際的統計數字卻顯示沒有比較高。

魏崢說，上述調查結果顯示被視為不吉利的特定月份或日期完全不會影響到心臟大手術的成功率，民眾不需要避諱農曆七月，以免耽誤先機，延誤病情。

手術 農曆七月 死亡率

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