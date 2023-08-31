無法忍受的10分疼痛 台中榮總用這種方式緩解超過500例

骨折的疼痛達「無法忍受」的10分（0代表完全不痛，10代表最無法忍受的疼痛程度），台中榮總急診部兩年前開始應用「超音波定位神經阻斷術」，快速緩解急診病人的疼痛，且已完成超過500例，成效顯著，今發表供他院借鏡。

台中榮總今發表這項作法，是使用超音波影像引導，定位完成後，再由醫師注射局部麻醉藥物，以阻斷傳送疼痛信號的神經，從而減少疼痛感知，也避免口服或針劑止痛藥的全身副作用。

院方說，只要定位能精準，大多數的神經都可被阻斷，進而達到止痛的效果，特別是股神經的阻斷術是最常被使用的位置。

副院長吳杰亮說，台中榮總急診室兩年前開始發展神經阻斷術，統計上，股骨骨折的病人剛來到急診的平均疼痛分數NRS是7.1分，打完神經阻斷後可減少4.8分，而使用常規止痛藥只能減少2.7分，可見超音波神經阻斷術的效果優於常規的止痛藥。病人下次再需要止痛介入的時間平均落在8.7小時後，也優於常規的止痛藥。

急診部外傷醫學科主任鐘國禎說，有使用超音波定位股神經阻斷術的病人，急診治療可減少護理人員給止痛藥1次以上，也意味可減少再評估的次數，減少醫護工作負擔，且有利於銜接後續的手術治療，效益顯著。