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無法忍受的10分疼痛 台中榮總用這種方式緩解超過500例

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中榮總急診部外傷醫學科主任鐘國禎說，有使用超音波股神經阻斷介入止痛的病人，急診時可減少護理人員給止痛藥1次以上。圖／台中榮總提供
台中榮總急診部外傷醫學科主任鐘國禎說，有使用超音波股神經阻斷介入止痛的病人，急診時可減少護理人員給止痛藥1次以上。圖／台中榮總提供

骨折的疼痛達「無法忍受」的10分（0代表完全不痛，10代表最無法忍受的疼痛程度），台中榮總急診部兩年前開始應用「超音波定位神經阻斷術」，快速緩解急診病人的疼痛，且已完成超過500例，成效顯著，今發表供他院借鏡。

台中榮總今發表這項作法，是使用超音波影像引導，定位完成後，再由醫師注射局部麻醉藥物，以阻斷傳送疼痛信號的神經，從而減少疼痛感知，也避免口服或針劑止痛藥的全身副作用。

院方說，只要定位能精準，大多數的神經都可被阻斷，進而達到止痛的效果，特別是股神經的阻斷術是最常被使用的位置。

副院長吳杰亮說，台中榮總急診室兩年前開始發展神經阻斷術，統計上，股骨骨折的病人剛來到急診的平均疼痛分數NRS是7.1分，打完神經阻斷後可減少4.8分，而使用常規止痛藥只能減少2.7分，可見超音波神經阻斷術的效果優於常規的止痛藥。病人下次再需要止痛介入的時間平均落在8.7小時後，也優於常規的止痛藥。

急診部外傷醫學科主任鐘國禎說，有使用超音波定位股神經阻斷術的病人，急診治療可減少護理人員給止痛藥1次以上，也意味可減少再評估的次數，減少醫護工作負擔，且有利於銜接後續的手術治療，效益顯著。

他說，疼痛程度就像血壓高低，是病人的重要徵象，也需要即時緩解。台中榮總整合多個專科、跨領域疼痛照護團隊，提供病人門診、急診、住院全方位的疼痛評估和治療，也特別克服急診的繁忙，提供精準、快速、有效、低副作用的疼痛治療。

台中榮總急診部應用「超音波定位神經阻斷術」，替病人快速緩解疼，完成超過500例。圖／台中榮總提供
台中榮總急診部應用「超音波定位神經阻斷術」，替病人快速緩解疼，完成超過500例。圖／台中榮總提供

台中榮總 骨折 醫師

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