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健康你我他／蔬果切薄刨絲 涼拌鮮脆驅暑

聯合報／ 文／丁綉慧（高巿新興）
不開明火的涼拌料理，能保持一周新鮮爽脆。圖／丁綉慧提供
不開明火的涼拌料理，能保持一周新鮮爽脆。圖／丁綉慧提供

炎夏暑天腦昏沉，窒悶濕滯活力減，諸事皆提不起勁，南國驕陽搭配烈日尤其放肆，只消戶外待上10分鐘，皮膚汗水涔涔滴落，連去傳統巿場採買兜轉，都想在頸部圍上一圈冰塊，才有勇氣出門面對。

然而想方設法讓生活增香添味的習癖，內建貪涼省事的自動導航模式，開啟避熱趨涼無限想像力，決定把自帶水分的蔬果全數削切薄片刨成絲，擁抱吸納冰箱涼爽，遠離熱源，挑戰不開明火的涼拌料理。

南瓜切薄片、汆燙去生漬梅粉，西瓜刨外皮取翠衣、切條撒鹽出水，紫洋蔥切薄絲、蜂蜜紅酒浸潤冰鎮，蒜末辣椒絲果醋香油，辛香調味酸甜潤澤自尋喜好，香脆適口任君微調，放入消毒玻璃瓶或保鮮盒密封，冰鎮半天即入味。只要沒誤用生水，能保持一周新鮮爽脆，佐餐好食不足再添，通常不用三日就能消滅。

嫩薑、蘿蔔、蓮藕、蕪菁、川耳、小番茄等，皆能複製作法，再添上調味千變萬化。若是遇著情真意摯的友人仍願意冒著溽暑來訪，可以鋪排成日式小菜九宮格，加減涼快，盛情款待。

今午獨食，只能期待冬日耶誕樹捎來些許沁心，襯上青天藍瓷盤、灑落粉紅玫瑰瓣、綴點清新綠薄荷，專心地切切拌拌、不自覺地忘記煎熬的熱，伴著一樹一夏涼、多好。

冰箱 洋蔥 南瓜

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