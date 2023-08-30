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12號颱風鴻雁今明恐生成 氣象局觀察3颱是否共舞產生藤原效應

聯合報／ 記者周彥妤陳智華╱台北即時報導
目前三個熱帶系統，包括蘇拉颱風（左）、海葵颱風（中）及熱帶低氣壓TD13(右)。擷取自氣象局網站
目前三個熱帶系統，包括蘇拉颱風（左）、海葵颱風（中）及熱帶低氣壓TD13(右)。擷取自氣象局網站

中央氣象局課長林秉煜下午指出，強颱蘇拉暴風圈正籠罩恆春半島，有局部豪雨，東部及東南部、屏東有局部大雨，且恆春半島及琉球鄉有9至10級強陣風，呼籲民眾注意。而熱帶性低氣壓TD13今明有機會發展為輕度颱風第12號颱風鴻雁，未來3颱是否有藤原效應，需要持續觀察。

目前有3個熱帶系統，除了蘇拉和海葵颱風，另一熱帶性低氣壓TD13昨晚也生成。林秉煜指出，TD13在24小時內、今明即可能生成輕度颱風第12號颱風鴻雁，將形成3颱共存。

蘇拉、海葵及鴻雁今明可能3颱共存，是否會3颱共舞產成藤原效應，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，周五之後三個熱帶系統相對距離逐漸縮小，開始有「藤原效應」(雙颱共舞)或僅互相輕微干擾，都將使得「可預報度」降低，幸好這些現象發生時，與台灣皆有一段距離，可持續觀察調整，不致措手不及。

林秉煜上午指出，目前台灣東方是很大的低壓帶，變化很大，熱帶低壓TD13成颱後會不會牽引海葵跟蘇拉造成藤原效應、交互作用，需要觀察。

林秉煜下午表示，鴻雁成颱後往西北移動，對台灣無影響，但台灣附近是廣大低壓帶，會不會跟低壓環流交互作用，需要持續觀察。他指出，原本預報海葵和蘇拉會有藤原效應，但蘇拉移動很快，兩者藤原效應沒有發生。未來鴻雁和海葵是否產生藤原效應，仍需觀察海葵的強度及位置，氣象局持續密切觀察。

氣象局指出，蘇拉暴風圈已接觸台灣南端陸地，對屏東及恆春半島構成威脅。屏東、恆春半島應嚴加戒備。台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒注意事項。但蘇拉移動速度較預期快且路徑南修，不排除今天深夜前就會解除陸警。

今日台灣附近海面及巴士海峽風浪逐漸增大，尤其恆春半島及南部沿海將有6米以上浪高，台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，請避免前往海邊活動。

恆春半島及琉球鄉有9至10級強陣風，蘭嶼、綠島及東南部、新竹以北沿海空曠地區、澎湖、金門、馬祖有8至9級強陣風。

颱風外圍環流沉降影響，林秉煜指出，今日白天桃園至高雄地區有局部36度以上高溫出現。下午2時觀測，苗栗頭份飆出40.3度高溫，新竹也達38.1度。適逢年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

氣象局指出，蘇拉暴風圈已接觸台灣南端陸地，對屏東及恆春半島構成威脅。擷取自氣象局網站擷取自氣象局網站
氣象局指出，蘇拉暴風圈已接觸台灣南端陸地，對屏東及恆春半島構成威脅。擷取自氣象局網站擷取自氣象局網站

海葵颱風 藤原效應 恆春

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