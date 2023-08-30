注意！台11線小馬路段區間測速9月1日啟動 速限50公里

省道台11線小馬至北東河路段區間測速照相9月1日啟用，新政策上路引發議論。台東縣議員簡維國質疑，區間測速是否真的解決高交通事故率，應該釐清事故主因找出解決辦法。交通隊長劉正達表示，超速是此路段交通事故的肇事主因，民眾通過定桿測速地點後常習慣超速，設區間測速有前後因果關係。

台東縣交通警察隊公告指出，2019至2022年此路段發生A1交通事故8件8人死亡，A2事故68件81傷，為保護鄉親們及往來用路人生命財產安全，小馬至北東河路段（126.13K至130.86K）實施區間平均速率偵測，速限50公里，時間約5分37秒，預計9月1日啟用。

台11線小馬路段是東河鄉及長濱鄉居民重要出入道路，即將啟動區間測速引來反彈，警方及縣長饒慶鈴臉書都湧入不少怨言。

台東縣議會8月28日至9月1日召開臨時會，會中審查警察局追加預算項目。議員簡維國質詢指出，小馬段設置區間測速，限速50公里，事故原因到底是車速快還是不當超車引起，因果關係應該要釐清，找出真正原因才能解決問題，不能光說開慢一點就不會出事。

交通隊長劉正達答詢表示，依據統計及肇事原因，超速確實是此路段肇事主因，所以決定從速度管理下手，很多路段設置固定測試桿後，前後路段都能達到防制事故的效果，但民眾在通過定桿地點之後又習慣超速，所以與公路總局研究結果才採用區間測速執法。

簡維國表示，要找出主要原因預防事故，不是找好做的方式來作，區間測速9月1日開始上線，先做看看，讓大家適應車速，後面再來檢討。