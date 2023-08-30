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與政府配合進口雞蛋的貿易商有資格限制？農業部這樣說

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
雞蛋開放大量進口，價差由政府吸收，雖短暫舒緩蛋荒，價格也下降，蛋進口雞蛋市場反應兩極。本報資料照片
雞蛋開放大量進口，價差由政府吸收，雖短暫舒緩蛋荒，價格也下降，蛋進口雞蛋市場反應兩極。本報資料照片

農業部補貼部分進口商，採購進口雞蛋，引發外界爭議，農業部表示，進口雞蛋大家都能進口，這幾間廠商是有能力向國外進口、有能力可以買到蛋而已，並沒有圖利特定廠商；是否有資格門檻限制，農業部說，沒有。

今年缺蛋嚴重，為了補足民生缺口，農業部從今年三月開始執行專案進口雞蛋計畫，根據農業部資料，到今年７月為止，進口殼蛋逾1.4億顆，另有液蛋約192公噸，政府總補貼進口雞蛋價差近5.7億(5.69億元)，主要進口廠商羽禾、超思、台農發、中央畜產會；其中，去年9月成立，登記地址位於岡山一處普通民宅，且資本額50萬元的超思；以及號稱要當外銷「農產國家隊」、卻在進口雞蛋的台農發，最是讓外界疑惑不解。

農業部次長杜文珍今天參加2023第三屆動物精準營養國際論壇開幕時表示，年初缺蛋時的策略是最好是國內供應，當初也與養雞協會聯繫排程，後來養雞協會說當時確實沒有辦法，真的沒有蛋，養雞協會說，還是趕快進口進來，國內雖然有生產，但供應量確實有缺口，最後透過產業協調，那趕快來進口。

杜文珍表示，那個時候的國際情勢，必非只有台灣有禽流感，全世界都有禽流感，要買雞蛋也不容易，不是到國外超商包一包就帶回來，這是不行的，這是檢疫物，要開檢疫證明，在跟國外洽購過程也沒這麼容易；第三，在當時緊急狀況下能進口足夠量供應國內不足，有這樣條件的廠商，去協助補充國內需求，因此，當初誰有辦法去聯絡到能夠提供的量，有這樣條件的廠商，才有辦法做這件事。

杜文珍說，並沒有外界說的進口廠商有什麼玄機，僅只是能夠買到蛋這件事情而已。現場媒體提問，所以當下沒有進口過雞蛋的台農發，可以買到蛋嗎？她回答，畢竟它(台農發)還是有做這樣的事(進口雞蛋)。

媒體再追問，與農業部配合進口雞蛋的進口商，是否有甚麼資格門檻限制？杜文珍說，沒有。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，這5.6億元是買蛋的費用、買蛋的成本，沒有補貼給民間公司，是透過畜產會向貿易商買進口蛋的費用，包括進口價差、30%關稅、運費、包裝加一加，最後以國內的牌價賣出，政府是買進來平價賣給加工業者的價差。

李宜謙說，這些貿易商是合法登記公司，進口的雞蛋若有問題就逐批檢驗，貿易商只是代辦進口業務，因為畜產會國外沒有認試很多供應來源，因此透過貿易商採購，畜產會再向貿易商購買這些進口雞蛋，純粹委託代理的商業行為，不一定要挑甚麼公司，只需要合法的貿易商；台農發是因為是農業部最熟悉的貿易商。

李宜謙表示，有些私人貿易商也有進口，自己包裝在市面上賣，並非農業部委託進口的，私人進口的雞蛋，不會用牌價銷售；由於當時黑市價格紊亂，政府委託採購的進口雞蛋，要平抑國內物價，因此買進來的蛋，用國內牌價價格到市面上賣。

他說，一剛開始進口雞蛋進來，除了給加工業者，也到超市銷售，但四月份後，就已經沒有賣到超市；後面也有民間業者自己陸續進口的雞蛋，自己進的藥販賣，就要依照食藥署的規定，標產地、製造日期等，若不符合食品包裝，消費者可以向當地的為稱單位檢舉。

雞蛋 農業部 台農發

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