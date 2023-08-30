4至7成國人 不知自己有三高

罹患高血壓、高血壓、高血脂等三高，初期大多無不適症狀。根據衛福部國民營養健康狀況變遷調查，20歲以上國人對於三高的自知率，高血壓、高血糖超過6成，而高血脂不到3成，約4至7成的民眾不知道自己的檢驗數值異常。國健署提醒，國人應定期健檢，若數值異常，務必及早就醫診斷，並透過改善不良的生活習慣，養成均衡飲食及規律運動，戒除菸酒的習慣，遠離三高威脅。

世界衛生組織（WHO）指出，慢性疾病每年造成4100萬人死亡，相當於全球所有死亡人數的74%，已成為全球及國人健康的重大威脅，而菸、酒、不健康飲食及缺乏身體活動，容易引發三高、罹患慢性疾病風險。

國健署運用本土資料分析，發現高血壓會引發1.8倍心血管疾病風險，而高血糖、高血脂引發罹患慢性腎臟病風險，分別為1.8倍及1.5倍。

國健署慢性疾病防治組長吳建遠表示，根據2017至2020年國民營養健康狀況變遷調查結果顯示，20歲以上國人三高自知率為：高血壓68%、高血糖66%、高血脂23%，顯見約有4至7成民眾不知道自己的檢查數值已有異常。

三高初期通常沒有明顯的不適症狀，民眾不易察覺自身健康面臨危害。吳建遠指出，國健署提供40至64歲民眾每3年1次，65歲以上民眾、55歲以上原住民及35歲以上小兒麻痺者，每年1次免費成人預防保健服務，提醒民眾也可透過學生健檢、勞工體檢、自費健檢等，讓三高數值維持理想範圍，若數值異常，應及早就醫診斷。

三高數值理想範圍

● 血脂正常值：總膽固醇＜200mg/dL、三酸甘油脂<150mg/dL、低密度脂蛋白膽固醇<130mg/dL

● 血壓正常值：收縮壓<120mmHg、舒張壓<80mmHg

● 血糖正常值：空腹血糖標準值為70-99mg/dL

預防三高 從源頭做起

吳建遠提醒，預防三高，除透過定期監測，做好自我管控外，亦應從源頭防治，改善不良的生活習慣：

● 均衡飲食：建議以「少油、少鹽、少糖及高纖」飲食原則，攝取適量水果與天然食物、多喝白開水取代含糖飲料。

● 規律運動：每周達成150分鐘的中度身體活動（快走、慢跑、騎自行車、走樓梯等），養成固定運動的習慣。

● 戒菸、避免飲酒：美國心臟協會表明，菸品中的尼古丁會使心率和血壓飆升及降低高密度脂蛋白（好）膽固醇；過量飲酒會使血液中的三酸甘油脂上升，引起血壓升高、心律不整等問題，皆會增加後續罹患心血管疾病的風險。建議民眾戒除菸品、避免飲酒，如有需要可以茶（水）代酒。

● 722自我血壓量測：「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，掌握血壓變化狀況，做好自我管理。