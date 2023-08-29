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8人吃鍋送「蛤蜊100顆」！肉多多再送「肉盤6選1」
連鎖火鍋「肉多多」最新分店，即將於9月1日進駐台中秀泰影城。為慶祝新店開幕，消費300元以上套餐，即贈送「美國培根牛/活力梅花豬/無骨鮮雞腿/鮮魚片/鮮甜蛤蜊/鮮蚵」（6選1）。另外8人以上用餐，贈送「蛤蜊100顆」，更添餐桌豐富度。
樂多多餐飲集團旗下的「肉多多火鍋」，近年展店重心著重於具有發展潛力的城市或地區，快速擴大覆蓋率。今年看好開學後聚餐商機，再度將重心擺至主流商圈，於台中站前商圈開設「秀泰站前店」，同樣提供招牌的鍋物料理。除了新店之外，包括台北重慶南、林口昕境、內壢忠孝、台中廣三、台中大里、員林育英、台南怡平、高雄大順等8間分店，也提供50～130人的用餐環境，同樣適合學子們聚餐同樂。
為慶祝新店開幕，9月1日至9月30日期間，至全台分店內用300元以上套餐，並參與打卡活動，就贈送「美國培根牛/活力梅花豬/無骨鮮雞腿/鮮魚片/鮮甜蛤蜊/鮮蚵」（6選1），價值129元。針對8人訂位用餐，即贈送「蛤蜊100顆」，16人贈送200顆，以此類推。另外還有「小白蝦50隻」、「活力梅花豬1.2公斤」等不同期間限定選項，滿足火鍋愛好者的心。
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