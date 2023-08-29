8人吃鍋送「蛤蜊100顆」！肉多多再送「肉盤6選1」

連鎖火鍋「肉多多」最新分店，即將於9月1日進駐台中秀泰影城。為慶祝新店開幕，消費300元以上套餐，即贈送「美國培根牛/活力梅花豬/無骨鮮雞腿/鮮魚片/鮮甜蛤蜊/鮮蚵」（6選1）。另外8人以上用餐，贈送「蛤蜊100顆」，更添餐桌豐富度。

樂多多餐飲集團旗下的「肉多多火鍋」，近年展店重心著重於具有發展潛力的城市或地區，快速擴大覆蓋率。今年看好開學後聚餐商機，再度將重心擺至主流商圈，於台中站前商圈開設「秀泰站前店」，同樣提供招牌的鍋物料理。除了新店之外，包括台北重慶南、林口昕境、內壢忠孝、台中廣三、台中大里、員林育英、台南怡平、高雄大順等8間分店，也提供50～130人的用餐環境，同樣適合學子們聚餐同樂。