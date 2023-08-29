明日開學腸病毒爆首例重症死亡病例 南部10個月男嬰亡

國內出現今年首例腸病毒感染併發重症死亡病例。衛福部疾管署今公布國內今年首例腸病毒感染併發重症死亡病例，為南部10個月男嬰，於8月8日經照顧者發現失去意識，且無呼吸、心跳，送醫後急救無效，於當日死亡，經檢驗審查確認為腸病毒D68型感染併發重症死亡。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，目前腸病毒疫情處流行期，且開學日將至，籲請落實肥皂勤洗手及咳嗽禮節。今年累計9例腸病毒感染併發重症病例，含1例死亡，分別為4例克沙奇A4型、2例克沙奇A6型、2例腸病毒D68型及1例伊科病毒21型，均為5歲以下幼童。

依疾管署監測資料顯示，8月20日至8月26日腸病毒門急診就診計1萬2030人次，較前一周1萬1501人次上升4.6%，近期疫情上升且高於流行閾值1萬1000人次；實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、D68等多種型別腸病毒於社區持續活動，本周校園開學，尤需注意學童傳播風險及腸病毒重症前兆病徵。

疾病管制署提醒，近期腸病毒疫情升溫，且開學日將至，為避免腸病毒透過學童頻繁互動傳播，或隨學童帶回家中感染其他幼童，提醒家長及教托育人員加強教導學童落實肥皂勤洗手以及咳嗽禮節等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風與清潔。

此外，腸病毒傳染力強，易於家庭手足間傳播，家有5歲以下嬰幼兒之家庭，應更加注意個人衛生、養成正確勤洗手的習慣，並時常消毒、清洗兒童常接觸的物品及玩具。幼童如經醫師診斷感染腸病毒時，請落實生病不上課，以避免因與其他幼童接觸造成交叉感染。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)，或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。