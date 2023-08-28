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南彰員榮醫院補彰雲榮民服務缺口 盼成為第五家榮總

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
行政院退輔會主委馮世寬（右二)今天參訪員榮醫療體系員生院區，員榮總院長張克士（右一)介紹智慧病房。圖／員榮醫療體系提供
行政院退輔會主委馮世寬（右二)今天參訪員榮醫療體系員生院區，員榮總院長張克士（右一)介紹智慧病房。圖／員榮醫療體系提供

彰化縣員榮醫療體系正在員林市規劃興建新院區，行政院退輔會主委馮世寬今天參訪員榮醫療體系員生院區，肯定員榮對榮民的醫療照顧，員榮總院長張克士表示，希望未來總醫院新院區落成後，可以照顧更多榮民與榮眷，成為第五家榮民總醫院。

馮世寬今天與退輔會照服處處長曹東發、就養處處長周興國、就醫處處長張仁義等官員參訪員生院區智慧病房，員榮醫療體系總院長張克士介紹病房內AR虛擬實境療癒牆、智慧照護應用及「紅外線熱影像辨識」系統，能透過熱影像辨識，感應人體姿態，如果病人不慎滑倒摔下床，一秒鐘就能通報護理師，降低患者受傷風險。

張克士表示，他本身是心臟內科醫師，率領心導管團隊，經過多年努力，成功建立專業特色，並引進AI人工智慧輔助肺癌判讀系統、人工智慧腦波輔助評估憂鬱症、領先全國發展創新抗胃食道逆流胃鏡手術、成立領先全國的神經修復及疼痛控制中心等。因多項醫療技術與科技導入的運用相當創新與領先，今年員榮醫療體系榮獲四項SNQ國家品質標章認證，三年來共獲12項國家品質標章認證。

馮世寬表示，國防醫學院畢業的張總院長，長年致力照顧榮民、榮眷及認養榮民遺孤，員榮多年來提供榮民就醫方便與減免費用，並提供許多榮眷就業機會，致力提升醫療水準，令他印象深刻。

張克士說，台中市有台中榮總，南投縣也有中榮埔里分院，但彰化縣、雲林縣都沒有榮民醫院，長期以來員榮醫院也全力協助照顧彰化榮家的榮民，希望員榮總醫院新院區未來落成後，能服務彰化、雲林及南投縣靠近彰化縣的鄉親及榮民，成為繼北榮、中榮、高雄及屏東榮總之後的第五家榮民總醫院。

榮民 台中榮總

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