強颱蘇拉穿台機率大！東南部首當其衝 熱帶低壓「海葵」恐短時間成颱

強颱蘇拉周三至周四離台灣最近，中央氣象局最快明晚發布海警、周二發布陸警；周三受颱風沉降影響，桃園到彰化高溫逾36度以上，且颱風穿過台灣南端機會大，東南部首當其衝，預估東半部雨勢最大。另外，短時間內，第11號颱風「海葵」也將生成輕颱，是否可與蘇拉颱風產生交互作用，密切觀察。

中央氣象局預報員林定宜指出，今日午後對流雲系發展旺盛，從南到北山區均有較大雨勢，氣象局針對台中以南地區發布大雨特報，西半部山區、宜花山區也有大雨發生情況。

颱風動態方面，林定宜說，目前西太平洋熱帶擾動多，第9號蘇拉颱風、第10號丹瑞颱風，以及今早8時生成的第12號熱帶性低壓，可能在短時間成發展成今年第11號颱風「海葵」，氣象局密切注意中。

丹瑞颱風離台灣很遠，距離2500公里，對台無直接影響，繼續往日本東方海面行進。

至於蘇拉颱風，下午2時中心位置，在鵝鑾鼻南南東方670公里海面上，周三至周四最靠近台灣，東半部可能迎來至少大雨等級以上降雨；周五至周六逐漸離去，外圍環流仍有水氣，西半部地區、東半部不定時局部短暫陣雨。

未來一周天氣概況，林定宜說，明、後天各地午後山區降雨機率高，其中苗栗以南以及近山區平地，亦有降雨情況；明天開始，環境吹偏東風，東半部地區降雨零星降雨發生。隨著周三起，颱風逐漸靠近台灣，東半部下雨機率提高，西半部地區則以午後雷陣雨形式為主。

至於今天上午8時形成的第12號熱帶性低壓，他說，目前距離鵝鑾鼻東南東方2500公里，因路徑不確定大，與蘇拉颱風的交互作用，尚待密切注意。