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海葵將形成有藤原效應？ 粉專曝3可能性：宜花東高屏快做好防颱

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周三起太平洋高壓減弱，蘇拉導引氣流又變得不明顯，此時蘇拉跟海葵兩者距離也逐漸拉近至1500公里，藤原（雙颱）效應有機會發生。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周三起太平洋高壓減弱，蘇拉導引氣流又變得不明顯，此時蘇拉跟海葵兩者距離也逐漸拉近至1500公里，藤原（雙颱）效應有機會發生。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風趕進度！海葵颱風即將形成，目前位於關島西北方，環流廣泛，但還相當散亂，需再幾天整合，之後將變成一個又大稍強的大海葵。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，海葵在太平洋高壓導引之下，未來幾日大致偏西進行，逐漸拉近跟蘇拉的距離。󠀠

周三起太平洋高壓減弱，蘇拉導引氣流又變得不明顯，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，此時蘇拉跟海葵兩者距離也逐漸拉近至1500公里，藤原（雙颱）效應有機會發生。尤其海葵尺寸大，拉愈近、干擾的機率愈高，再加上台灣特殊的地形，增加後期路徑不確定性。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周三、周四蘇拉颱風就在台灣上空或台灣海峽，將有3種可能性，第一，無藤原：蘇拉慢速往中國前進。第二藤原弱：蘇拉在滯留台灣或台灣海峽。第三，藤原明顯：蘇拉往南移動至南海北部。究竟是何種劇本會發生？目前還難以評估，時時刻刻都在修正，宜花東高屏先做好防颱準備，且戰且走。

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，3颱同時，有機會，就關注未來如何牽引。

蘇拉颱風 海葵

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