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慶祖父母節徵件 失智祖母故事奪金獎

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

祖母帶著孫子在園遊會一同看圖說故事，繪製眼罩，含飴弄孫之情展露無遺！教育部27日於科研館舉辦記者會，並公佈徵件得獎作品，由描繪與患有阿茲海默祖母相處的文章奪得首獎。此外，一旁設有園遊會供闔家共遊。教育部政務次長林明裕表示，未來將規畫在科教館、海生館等地，推動更多祖孫優惠措施。

教育部27日於科學教育館舉辦頒獎記者會，分成國中、高中職與社會組。國中組金獎作品《「灶」就了一生的愛》，作者以傳統大灶形容祖父母之間的情感，如同火候與食材燉煮一般互相與親密；高中組金獎作品《與孤寂和解》則描繪與罹患阿茲海默症祖母相處的故事相處的心路歷程。

我國將每年8月的第4個星期日定為祖父母節。林明裕說，台灣高齡人口逐年增加，代間互動與共融成為相當重要的家庭與社會議題。因此，今年辦理《穿越時空遇見你》故事徵件活動，期望透過祖父母的生命故事，致力推廣代間共學的目標。

林明裕說，除了祖孫同遊之外，也希望長輩能不斷學習，反饋給社會，所以更地也有社區大學、樂齡學習中心等，並會持推廣高齡人口優惠進館的措施，盼無論是當志工也好，學習也好，都能繼續學習。

本次除了頒獎記者會之外，也於科學教育館大廳舉辦「112年祖父母節園遊會」，包括如「你畫我猜」、「大家來找碴」，一旁還有提供著色工具，自行繪製造型眼罩的活動。


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科學教育館大廳舉辦「112年祖父母節園遊會」，有自行繪製造型眼罩的活動（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

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祖父母節 記者會 教育部

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