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影／「想知道龍蝦的美味」 高雄女大生捐出人生第一袋血

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
義守大學李姓女學生今清晨5點即出門，到30公里外的捐血地點，捐出人生第一袋250C.C.的鮮血。讀者提供
義守大學李姓女學生今清晨5點即出門，到30公里外的捐血地點，捐出人生第一袋250C.C.的鮮血。讀者提供

高雄捐血中心今早舉辦「捐血送龍蝦」活動，清早6點即有人排隊，上午9點活動展開，人龍已綿延400公尺，義守大學19歲李姓女學生，從未吃過龍假，清早5點遠從30公里外的燕巢來到小港，捐出人生第一袋鮮血，她直白地說，「我就是衝著龍蝦來的。」

連日下雨，讓高雄捐血中心四種血型全不足安全庫存量7天，其中A型與O型更不足4天，因此，在民間企業捐助下，破天荒舉辦「捐血送龍蝦活動」，原本只送200隻，因引發網友熱議，臨時追加至300隻。

捐血活動今早9點在小港區中山國中舉辦，清早6點出頭即有人排隊，拔得頭籌的吳先生，稱自己平日就有捐血習慣，這次因贈品太誘人，一早即來排隊，排了3小時後，他捐出二袋共500C.C.鮮血，獲贈兩隻龍蝦。

義守大學吳姓與徐姓女學生，清晨5點即出門，輾轉搭車到捐血地點，吳姓女學生說，她從來沒有吃過龍蝦，為了想知道龍蝦的滋味，今天捐出人生第一袋250C.C鮮血，打算中午與姐姐一起清蒸或水煮這隻龍蝦，她並開心拿起龍蝦，說「這隻龍蝦比我的臉還大呢」。

高雄捐血中心表示，「捐血送龍蝦」將持續舉辦到傍晚5點半，300隻龍蝦送完為止，其餘捐血人可獲贈襪子、野餐墊等生活用品。

高雄捐血中心指，以往也曾舉辦過捐血送泰國活蝦活動，頗受好評，今天贈送的龍蝦為冷凍龍蝦，每隻約7兩至8兩重，約比成人巴掌大一些，每隻市價約300、400元。

捐血中心今送出300隻龍蝦。吳慧芬攝
捐血中心今送出300隻龍蝦。吳慧芬攝
衝著捐血送龍蝦，捐血人龍長達400公尺，一眼看不到盡頭。吳慧芬攝
衝著捐血送龍蝦，捐血人龍長達400公尺，一眼看不到盡頭。吳慧芬攝
李姓女大生捐完血後，開心拿著獲贈的龍蝦，說「比我的臉還大呢」。吳慧芬攝
李姓女大生捐完血後，開心拿著獲贈的龍蝦，說「比我的臉還大呢」。吳慧芬攝

捐血中心 義守大學

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