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獨／器捐家屬有捨有得 他捐肝救人助妻擺脫腎病之苦

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獨／器捐家屬有捨有得 他捐肝救人助妻擺脫腎病之苦

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
林筱嵐和長她6歲的丈夫小胖交往5年後，在2011年結婚，鶼鰈情深。圖／林筱嵐提供
林筱嵐和長她6歲的丈夫小胖交往5年後，在2011年結婚，鶼鰈情深。圖／林筱嵐提供

「我知道老公的愛一直在！」新北市38歲少婦林筱嵐洗腎8年，丈夫去年10月腦溢血命危，在加護病房一周後，確定病情不可逆，筱嵐為丈夫捐出肝臟，她與丈夫道別時說「老公，你要幫我找一顆漂亮的腎臟喔！」今年2月底，筱嵐將等候移植資料送出，因有優先權，相隔3天即接到新店慈濟醫院通知配對到大愛腎。加上移植的大愛腎，筱嵐身上有3顆腎，她摸著左下腹換腎疤痕說「這是愛的印記，感受到丈夫陪伴著我」。

筱嵐和長她6歲的丈夫小胖交往5年，在2011年結婚，婚後原期待趕快有愛情結晶，怎料有糖尿病體質的筱嵐身體出狀況，2015年開始洗腎，每周有3天要向醫院報到，不得不辭去工作，當媽的願望也只能暫緩。

筱嵐說，丈夫、婆婆體恤她若懷孕，孕期必須天天洗腎，勢必身心煎熬，丈夫安慰她「當頂客族沒什麼不好」，旁人關心她何時要當媽，總會被她老公念一頓，老公護妻的言行，筱嵐全看在眼裡，她知道丈夫雖然不擅表達，卻把她放在內心最重要位子，不願她承受風險與壓力。

2022年10月，筱嵐的丈夫因腳傷住院，治療期間在病房發生腦溢血狀況，搶救後狀況不樂觀，加護病房住了一周，筱嵐的父母都是慈濟人，鼓勵女兒讓另一半的愛留在人間，婆婆也加入說服行列，才讓筱嵐簽下器捐同意書，在亞東醫院完成器捐手術。

遭遇喪夫打擊，又面臨健康難題，筱嵐和婆婆、大姑等家人相互扶持才度過難關，筱嵐知道配偶器捐，她能有移植優先權，但她等到身心安頓好，今年2月才將家屬有器捐資料遞進平時就診的新店慈濟醫院，院方為她註記有優先資格，沒想到隔3天就接到醫院通知，告知已有血液配對成功的大愛腎臟出現，要她趕緊到醫院報到。

腎臟移植半年來，筱嵐和她的新腎和平相處，她說，終於不用再和洗腎儀器為伍，每天按時吃抗排斥藥，恢復情況良好。

採訪過程，筱嵐拉著記者的手去摸摸她右下腹部，還問「是不是覺得有點凸起」，筱嵐提到，做移植手術的醫生告訴她，這顆女性捐贈者的腎比一般成人腎臟大一些，她笑說，「可能是丈夫特別幫我找的。」

筱嵐說，洗腎8年期間，丈夫是最好隊友，總是默默陪著她，兩人很少起爭執，如今丈夫不在了，丈夫的愛化為那顆新腎，時時刻刻陪伴著她，也給她新生的勇氣。

亞東醫院社工師丁貞嘉等人持續關懷筱嵐，彼此成為可以談心的朋友。亞東醫院外科暨加護病房主任洪芳明在第一線推動器官捐贈20多年，與患者家屬建立深厚情感，他認為，解釋病情比勸說器官捐贈更重要，醫師第一要務是盡力搶救病人，若情況無法好轉，希望能善終，做到生死兩相安，許多人願為家人遺愛人間救更多生命，捐贈組織或器官，亞東醫院去年完成28例器官捐贈手術，是全台各醫院最高。

依規定，大愛捐贈者的三親等內血親，若未來要等待器官移植，可享優先權。洪芳明說，醫師無法救回每個病人，患者大愛器捐不只助人，也同時守護家人，亞東醫院近年已有3個案例，家人早年完成器官捐贈，意外造福家人。

新北市38歲少婦林筱嵐今年2月完成換腎手術，她左下腹有一道換腎疤痕，她說「這是愛的印記，感受到丈夫陪伴著我」。記者王慧瑛／攝影
新北市38歲少婦林筱嵐今年2月完成換腎手術，她左下腹有一道換腎疤痕，她說「這是愛的印記，感受到丈夫陪伴著我」。記者王慧瑛／攝影
林筱嵐和長她6歲的丈夫小胖交往5年後，在2011年結婚，鶼鰈情深。圖／林筱嵐提供
林筱嵐和長她6歲的丈夫小胖交往5年後，在2011年結婚，鶼鰈情深。圖／林筱嵐提供
新北市38歲少婦林筱嵐今年2月完成換腎手術，擺脫洗腎之苦，她每天持續服用抗排斥藥，復原良好。記者王慧瑛／攝影
新北市38歲少婦林筱嵐今年2月完成換腎手術，擺脫洗腎之苦，她每天持續服用抗排斥藥，復原良好。記者王慧瑛／攝影
亞東醫院社工師丁貞嘉（左）等人持續關懷林筱嵐，彼此成為可以談心的朋友。記者王慧瑛／攝影
亞東醫院社工師丁貞嘉（左）等人持續關懷林筱嵐，彼此成為可以談心的朋友。記者王慧瑛／攝影
林筱嵐和長她6歲的丈夫小胖交往5年後，在2011年結婚，鶼鰈情深。圖／林筱嵐提供
林筱嵐和長她6歲的丈夫小胖交往5年後，在2011年結婚，鶼鰈情深。圖／林筱嵐提供
林筱嵐說，丈夫的愛化為那顆新腎，時時刻刻陪伴著她，也給她新生的勇氣，她展示手機背殼上夫妻倆照片，述說著丈夫的好。記者王慧瑛／攝影
林筱嵐說，丈夫的愛化為那顆新腎，時時刻刻陪伴著她，也給她新生的勇氣，她展示手機背殼上夫妻倆照片，述說著丈夫的好。記者王慧瑛／攝影

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