冷眼集／怎樣的政府 就有怎樣的食安

台灣開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，迄今逾兩年，合計進口逾千噸，消基會今年六月曾抽樣市場通路，卻找不到任何一件美豬產品，當時即示警可能有洗產地的狀況，不過當時的農委會解釋，是因為進口量太少，且多為加工製品，所以超市買不到，不料如今爆出攤商「掛羊頭賣豬肉」事件，看來農委會的「加工」說對了，只是變成豬肉加工偽裝成高價羊肉販售。

儘管至今無法確認是否為美豬混充，但美豬開放進口以來，溯源、標示不清的爭議始終未解，食藥署雖可以提出各種抽檢數據，但實際上就是有人進口豬肉重製加工，這次是掛羊頭賣豬肉，那會不會有混充其他肉品加工品上市的狀況？當黑心商人想要賺價差時，官方有辦法掌握嗎？

諷刺的是，國內近年來屢傳出寶寶米餅重金屬含量超標，當幼兒米餅業者急著找合格的米原料求助食藥署，食藥署卻推農業部，農業部又是要業者「加強自主管理」，如果每一次的食安，都把責任都推給業者自理，出了事業者負責，那麼誰又來為消費者把關？民眾可以相信誰？

每一次食安事件，政府都信心滿滿掛保證，強調百分之百檢驗，產品都沒有問題，會加強查核，也會跨部會合作，但實際上每一次都在擊垮消費者的信心。

對比行政院長陳建仁今年三月還曾親自主持食安會報，要求衛福部、農業部等共同合作，如今看起來，各部會仍就保持本位主義、各自為政，在多一事不如少一事的心態下，也難怪食安老是有狀況。