看米餅困境 專家：業者自主檢驗原料不難

台灣的地理環境，重金屬很難從土壤中消滅，稻米專家表示，製作米製品，會添加其他原料，重金屬含量會稀釋，但嬰兒米餅是無添加、濃縮的產品，因此含量也會提高，建議業者取得製作米餅的原料時，可先自行花錢檢驗重金屬含量，合格再製作，每批檢驗僅千元，並沒有這麼困難。

根據衛福部規定，嬰幼兒的穀類食品（如：米果）鉛含量限制為○點○五ppm，而一般穀類食品則是較寬的○點二ppm；嬰兒食品的鎘的含量為○點○四ppm，而一般食品則是○點一ppm。

穀物產業發展協會理事、農科院研究員蘇梅英表示，消基會幾年前曾檢出四家寶寶米餅不合格，當時自己與宜蘭衛生局走訪逾卅家米餅業者及稻農，進行米餅製作輔導。

她說，依照台灣的地理環境，重金屬鎘很難從土壤中消失，稻穀採收時是濕穀，做成米餅，過程會乾燥糊化，水分跑掉了，主成分也跟著濃縮，加上ppm的臨界值僅有一點點，大人吃的米餅就沒關係，但嬰兒米餅的殘留容許量就容易超過標準。

蘇梅英表示，寶寶米餅不要用糙米做，因重金屬主要會蓄積在糙米糠層中，建議業者在找原料時，可先檢驗原料米的重金屬含量，再換算一下就可知道製作的米餅是否在安全範圍。

蘇梅英也說，稻米是禾本科作物，本來就很容易從土壤中吸收重金屬，與耕作的方式、農法都無關，國外也是這樣，只要做好原料把關，花一點點錢檢驗一下，並沒有這麼困難。