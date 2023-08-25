守護北海岸健康 關渡醫院、台大金山分院結盟

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
北市關渡醫院與台大金山分院締結姐妹醫院，在北榮院長陳威明(右一)與台大院長吳明賢(左一)見證下，關渡醫院院長陳亮恭(右二)與台大金山分院院長張志豪(左二)進行簽約合作。記者林伯東／攝影
北市關渡醫院與台大金山分院締結姐妹醫院，在北榮院長陳威明(右一)與台大院長吳明賢(左一)見證下，關渡醫院院長陳亮恭(右二)與台大金山分院院長張志豪(左二)進行簽約合作。記者林伯東／攝影

台灣將進入超高齡社會，北海岸是高齡化嚴重區域，長照、失智議題備受重視。位於北海岸的台大醫院金山分院、台北榮總經營的關渡醫院昨日締結為姐妹醫院，關渡醫院院長陳亮恭說，面對高齡化社會，與金山醫院結盟組成北海岸的健康廊道，導入智慧醫療科技是兩院的合作重點；金山分院院長張志豪說，結合人工智慧發展遠距醫療是未來趨勢。

陳亮恭表示，關渡醫院腹地不大，但透過科技運用、外展服務，要成為社區的塔台，管理社區民眾的健康；金山醫院所在區域幅員廣大、人口稀疏，對於科技要求更高，兩院可就長照議題、智慧醫院、長壽科技運用等領域進行交流。

「因應科技進展與高齡化、少子化帶來的人口結構轉變，醫療照護將走向『手工業與科技業的協作』。」陳亮恭說，「手工業」是指醫療人員對患者提供醫療照護、健康管理，或民眾參加醫院社區據點中的健康促進活動；「科技業」則是人工智慧、穿戴科技，甚至機器人的應用，能協助健康資料上傳雲端，打造智慧醫院，或進行疾病風險預測。

張志豪指出，金山地區地廣人稀，在宅醫療需求高，醫院提供遺族關懷、預立醫療照護諮商（ACP）、傷口視訊診療服務等，由醫護人員到民眾家中探訪，收案訪視的個案數，連疫情期間也沒減少，其中傷口視訊診療推行下，長期臥床的壓瘡社區長者，傷口癒合率由4成提升至8成。

「有些個案家住三芝山區，從醫院開車前往單程兩小時，曾有護理師在路上出車禍、被狗追或嚴重迷路。」張志豪建議，應由衛福部建立「醫療客服中心（Call Center）」，民眾有需求時可即時撥打，結合智慧醫療、指導民眾初步處置，例如：民眾突發心梗，中心直接看到心電圖，提供民眾醫療建議。

金山 陳亮恭 高齡化

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