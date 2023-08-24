護理師車禍、被狗追 北海岸兩院結盟 科技力是重點

台灣即將進入超高齡社會，長照、失智議題備受重視，北海岸更是高齡化嚴重區域。位於北海岸的台大醫院金山分院、台北榮總醫院經營的關渡醫院正式成為姐妹院，關渡醫院院長陳亮恭說，此次與金山醫院結盟，要組成北海岸的健康廊道且面對高齡化社會，導入智慧醫療科技會是兩院的合作重點。金山分院院長張志豪則說，金山醫院照顧區域幅員廣闊，曾有護理師在訪視病友路上發生車禍，結合人工智慧發展遠距醫療將是未來趨勢。

●社區「健康長壽」 須科技力介入

陳亮恭說，隨醫藥衛生進步，人類一輩子平均有三種以上慢性病，老化過程可說是「帶著慢性病往前走。」世界組織的健康策略，也從過去的「Health for All」走向「Health for Longer」，強調「健康長壽」的重要性。關渡醫院腹地不大，但希望透過科技運用、外展服務，成為社區的塔台，管理社區民眾的健康。

他也說，金山醫院所在區域幅員更大、人口更稀疏，對於科技要求更高，兩院可就長照議題、智慧醫院、長壽科技運用等領域，彼此交流。例如金山醫院即將建立超過百床的住宿型長照機構，關渡醫院有經營90多床長照機構，並導入科技應用的經驗，能在此事上提供協助；金山醫院因地廣人稀，居家醫療實力堅強、內容更多，未來也能成為關渡醫院學習的對象。

「因應科技進展與高齡化、少子化帶來的人口結構轉變，未來的醫療照護將走向『手工業與科技業的協作』。」陳亮恭說，「手工業」是指醫療人員對患者提供醫療照護、健康管理，或民眾參加醫院社區據點中的健康促進活動；「科技業」則是人工智慧、穿戴科技，甚至機器人的應用，能協助健康資料上雲，打造智慧醫院，或進行疾病風險預測。

他表示，關渡醫院近期與華碩、陽明交通大學合作的國科會計畫，將建立「iHARP」智慧醫療平台，建構完整的智慧醫療生態系，預計明年一月上路，項目內容從醫院的醫療資訊系統（HIS）到具有情緒變辨別能力、串連醫院掛號系統的醫療照護機器人（Zenbo），甚至失智患者情緒判斷系統等，可從預防端開始，改變照護模式；未來民眾到關渡醫院外展的失智、長照據點活動時，也能透過藍芽，將健康資訊紀錄回傳醫院。

陳亮恭強調，除導入科技，關渡醫院作為社區型醫院，在失智預防上也有著力，建立社區健康促進據點，讓長者能有運動去處，並由據點人員協助，進行慢性疾病管理；醫院也導入荷蘭受國際肯定的「FINGER」失智症預防模式，並以台灣特色改良，形成「TIGER」模式，內容是讓民眾在社區據點進行複雜性運動訓練、認知訓練，結合營養管理、慢性病控制，每次課程兩小時。此模式有科學認證、真實可行，能延緩失智、降低失能機會。

●地廣人稀 金山醫院視訊診療有效減少壓瘡

台大醫院金山分院院長張志豪說，金山醫院的醫療照護是「由死到生」經營，從做困難的安寧療護做起，提供24小時醫療專線，由專人協助處理重症、瀕死病患的需求，也推動瀕死臨訪，「以家為病房」讓病人及家屬安心走完最後一段路。近年病人愈拉愈多，除了萬里、金山、石門，也照顧三芝地區民眾。

張志豪說，金山地廣人稀，很需要在宅醫療。金山醫院很早就成立附屬於醫院中的居家護理所，提供包括遺族關懷、預立醫療照護諮商（ACP）、傷口視訊診療服務等，由醫護人員到民眾家中探訪，收案訪視的個案數，連疫情期間也沒減少；長照A單位的個案量，也在今年突破158人。

他指出，自己是外科醫師，傷口視訊診療是由自己全權負責，護理師到病人家中，有視訊方式回傳壓瘡傷口畫面到醫院，他則指示如何處理傷口。此模式施行下，長期臥床導致壓瘡的社區長者，傷口癒合率由四成提升至八成，「這讓我感受到，有了科技，就算只有一個醫師，也能幫助更多病患。」

●結合人工智慧 發展醫療客服中心

「未來若能結合人工智慧（AI），把專家意見智慧化，將能提供偏遠地區植物人、臥床民眾的傷口復原更多協助。」張志豪說，以金山醫院長照據點訪視來說，有些個案家住三芝山區，從醫院開車前往單程就要兩小時，曾有護理師在路上出車禍、被狗追，或嚴重迷路，一度導致長照個管師人力缺乏。

張志豪說，若能再結合AI，將醫療資訊搜集成為大數據，除了在長照患者常有的壓瘡上，能藉傷口照片判斷如何敷藥、處置，也能用於其他疾病的遠距醫療。此外，若能由衛福部建立「醫療客服中心（Call Center）」，結合智慧醫療技術，指導民眾初步處置，社區醫院就不必花費人力建置服務專線。例如若心肌梗塞發作，可直接看到心電圖，進行處理。終極目標則是以AI取代人工，提供民眾醫療建議，「這是未來趨勢。」