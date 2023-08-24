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蘇拉颱風最快今形成有3趨勢不排除侵台 專家：發警報速度會很快

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
吳聖宇表示，系集預報模式看出TD10未來3個可能趨勢，「但是到底會偏向A、B、C哪一個還不知道」。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
吳聖宇表示，系集預報模式看出TD10未來3個可能趨勢，「但是到底會偏向A、B、C哪一個還不知道」。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

天氣風險公司總經理蘇拉颱風最快今形成「路徑3趨勢」 若成颱發警報速度會很快今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，平靜了兩周，突然即將有颱風生成，目前仍需要觀察。但距離台灣很近，如果正式成颱，發布警報的速度會很快，建議平常就要做防颱，不是颱風要來才做。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，系集預報模式看出TD10未來3個可能趨勢，「但是到底會偏向A、B、C哪一個還不知道」。除了要看它未來往東南繞的圈子有多大之外，還要看它東南方後續發展的其他擾動對它的牽引情況，都會影響到TD10未來的路徑變化。

吳聖宇說，今年還是每一個系統都這麼麻煩，不必現在就一陣驚慌，暫時先靜觀其變，讓子彈再飛一會兒再說。

颱風 彭啟明

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