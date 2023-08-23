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新北攤商被爆「以豬代羊」 消基會籲主管機關公布進口美豬流向

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
有媒體揭露新北市某攤商被驗出賣的羊肉不含任何羊肉成分，而是用豬肉魚目混珠。圖／新北衛生局提供
有媒體揭露新北市某攤商被驗出賣的羊肉不含任何羊肉成分，而是用豬肉魚目混珠。圖／新北衛生局提供

有媒體報導二度驗出以豬代羊的檢驗報告，顯示我國食安問題暴露出欺詐、假冒問題。消基會今發稿表示，這似乎為消基會在6月6日發佈抽樣市場通路289件含豬肉食品，並未發現任何產品使用美國豬肉，美豬流向成謎的現象找到部分答案。

有媒體揭露新北市某攤商被驗出賣的羊肉不含任何羊肉成分，而是用豬肉魚目混珠。對此，消基會說，業者把豬肉充當羊肉販售，已經違反食安法第15條的假冒行為，可處7年以下有期徒刑，得併科8千萬元以下罰金。情節輕微者，則處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科8百萬元以下罰金。此外，以豬代羊肉，也涉及刑法等罪，主管機關應儘速查辦移送。

消基會說，截至8月22日止，食品藥物管理署的「豬肉儀錶板」美國進口豬肉累計為8767.46噸，這麼龐大的美豬進口量，消基會在5月的市調中，竟找不到蹤跡，流向成謎，令人強烈質疑政府於2021年宣布同意美國萊豬進口時所承諾「從海關到廚房為消費者把關，並實施源頭管理、輸入查驗、清楚標示、追溯追蹤與市場稽查等管制措施，要求嚴格標明豬肉來源」各項措施的實行程度及成效。

消基會也再度呼籲，主管機關應公布自美國萊豬得進口台灣以來，主管機關的具體實施措施及成效，特別是進口美豬的流向，豬肉來源標示，萊克多巴胺含量檢驗等重要資訊公布，且公布相關流向資訊，俾強化政府對消費者食安的維護，並讓民眾有充分的消費資訊下，擁有自由消費選擇權。

另，消基會也提醒消費者購買肉品前，仔細檢視產地標示或履歷標示；倘若外食，進出飲食店、餐廳等處，應先審視或詢問食材來源、出處，甚至觀察業者有無公布採購單據，作為是否長期消費的依據。同時呼籲餐飲從業人員，切勿貪圖便宜或不法收益，濫用來路不明的食材充數販售，不僅傷害消費者健康，也讓自己誤觸法網。

豬肉 消基會 美國

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