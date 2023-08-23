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8旬老翁關節退化 自體脂肪幹細胞治療重獲好膝力

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
童綜合醫院與訊聯合作，為8旬的黃姓老翁，用自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎，讓老翁痛了5年的膝蓋，2周獲得改善。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院與訊聯合作，為8旬的黃姓老翁，用自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎，讓老翁痛了5年的膝蓋，2周獲得改善。圖／童綜合醫院提供

細胞治療膝關節退化，成為國際再生醫療趨勢，童綜合醫院與訊聯合作，為8旬的黃姓老翁用自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎，他痛了5年的膝蓋，2周獲得改善，醫院今天幫老翁準備蛋糕，慶祝治療成功。

童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉表示，樂見世界各地有需求的民眾到台灣國際級的醫療中心，做自體脂肪幹細胞治療，不分國籍。

「一聽到要換人工關節、加上手術復健至少3個月，險要嚇死！」黃姓老翁說，自己的關節因為年紀大自然退化，5年間做過藥物、玻尿酸、PRP等保守治療，雙膝疼痛還是持續，連走路、上下家中的樓梯都很困難。

他再到童綜合醫院接受自體脂肪幹細胞治療，2周後就感到膝關節的疼痛、腫脹，與日常生活的活動能力都獲得改善，現在已可開車自駕，上下樓梯順暢自如。

童綜合醫院骨科部鄭宇傑醫師表示，不同以往換人工關節常令病患擔心手術感染，且需要長達3個月到半年的復健期，細胞治療提供膝關節退化、及運動傷害族群另一項選擇。

鄭宇傑醫師說，以往治療退化性關節炎，在還未到達置換人工關節前，會使用止痛藥並建議少蹲、少跪、少爬樓梯，若藥物使用半年還是持續疼痛，可考慮用玻尿酸增加關節裡面的潤滑、減少摩擦，或是使用PRP，但都屬於症狀緩解。

他說脂肪幹細胞的機轉不同，具活性的幹細胞，能比較主動、積極的修復關節軟骨，抑制發炎，若病患膝關節裡的半月板有輕微的損傷，也有相互的修復作用，不只高齡人口，對於膝關節運動傷害的族群亦是一大福音。

訊聯生技董事長蔡政憲博士表示，脂肪間質幹細胞具再生修復的特性，對肌腱韌帶受損也適用，近期與屏科大合作臨床前動物試驗研究，以脂肪幹細胞治療膝關節軟骨缺損，透過MRI觀察到關節注射後軟骨組織再生明顯，安全性和有效性皆獲證實，正式獲刊於國際期刊，研究成果深受國際肯定，也希望能讓更多有需求的患者看到，進而來台灣治療。據Polaris Market Research報告，全球退化性關節炎市場2030年上看153億美元，2022～2030年的複合年增長率為8.5%。

幹細胞 脂肪 膝關節

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