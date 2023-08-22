快訊

三星S Pen還有什麼神用途？星粉曝「可以拿來聞」：聞一次就難忘

福島電廠核廢水24日排放入海 我原能會說話了

倫敦地鐵愛無間隙：站內廣播跨越時空的愛情故事

中元節前三牲全變貴 選擇零食、泡麵、飲料作為供品的比率上升

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

通膨高漲，民眾生活壓力重，但民眾面對疫後解封的第一個中元節，要補上過去三年沒有實體普渡的份，仍要讓「好兄弟」吃好喝好。而肉價高漲，三牲全變貴，選擇零食、泡麵、飲料作為供品的比率更高，零售、食品業者則是希望讓民眾有感，幫忙看緊荷包，卻也要搶這數百億元商機。

疫情爆發三年來，肉價一路飆升，幾乎沒有降價過，高檔的肉價，除了讓民眾外食的壓力沈重外，也影響到民眾普渡供品的選擇意願。不少婆婆媽媽表示，今年準備用相對經濟實惠的零食泡麵飲料來普渡，但份量增加，心意不會減少。

中元節供品需求走向「箱購」，不少食品與通路業者，都打造澎湃的拜拜箱，讓消費者覺得物超所值。富邦媒momo購物網表示，便利又澎派的拜拜箱，7月至今銷售月增超過50%；而PChome 24h購物今年也鎖定金融、服務、科技、商業四大行業，小資、素食、喜愛優良食品及線上普度等四大新興族群需求，推出拜拜箱。

中元節作為每年量販最大檔期，業績占比超過三成，今年愛買首度與北中南知名廟宇合作「三大宮廟中元贊普套組」，量身打造三款不同內容物；量販龍頭家樂福也說，在疫情告一段落後，民眾要面對著嚴峻的通膨、物價指數上升，更希望透過祭祀祈求穩定。

家樂福也說，今年第一次在中元節推出IP聯名商品，以增加年輕世代參與中元普渡的動力，業績有望比平日增加三成。

除了量販外，對於超市來說，中元同樣是不可忽視的檔期，全聯每年中元期間業績就超過百億元，看好大家解封後必定拜好拜滿，預估業績至少比去年成長一成。

業績 購物網

延伸閱讀

中元節普度品驗出農藥殘餘！ 新北驗出7項化學物超標恐傷腸胃

foodpanda中元節推「熊澎湃」超值祈福箱 輸入這優惠碼最高折200元

公司普渡「弄錯一事」員工拜完染病 命理師曝原因：磁場全亂

高市衛生局抽驗47件中元節食品 結果均合格

相關新聞

獨／日本將排氚水 食藥署曝25批水產品氚殘留檢驗結果

日本政府今天正式拍板，宣布8月24日將福島電廠含氚核廢水排放入海，原能會表示，已建立跨部會平台，並建置海域擴散海洋資訊平...

福島電廠核廢水24日排放入海 我原能會說話了

日本政府今天正式拍板，宣布8月24日將福島電廠含氚核廢水排放入海，原能會表示，已建立跨部會平台，並建置海域擴散海洋資訊平...

護理人力流失驚現醫院關床 薛瑞元：今年離職率較高

新冠肺炎疫情後，護理人員快速流失，各大醫院因護理人力不足，出現「有床沒人」只能關床，北部尤為重災區，據傳台北馬偕醫院關了...

中元節前三牲全變貴 選擇零食、泡麵、飲料作為供品的比率上升

通膨高漲，民眾生活壓力重，但民眾面對疫後解封的第一個中元節，要補上過去三年沒有實體普渡的份，仍要讓「好兄弟」吃好喝好。而...

農產外銷受阻 學者：不是轉變銷售國家 而是要提高價值

學者認為，ECFA簽訂十多年了，後面的服貿、貨貿都沒有繼續談，過去農產品出口有優勢，但時空背景轉換，經濟發展造成農業生產...

一次11批！美國櫻桃屢驗禁藥 食藥署禁止進口1個月

食藥署今公布最新一周邊境食品違規清單，美國櫻桃一次攔截11批，檢驗出禁用農藥滅芬座，總重達17萬4124公斤，全數退運、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦