中元節前三牲全變貴 選擇零食、泡麵、飲料作為供品的比率上升

通膨高漲，民眾生活壓力重，但民眾面對疫後解封的第一個中元節，要補上過去三年沒有實體普渡的份，仍要讓「好兄弟」吃好喝好。而肉價高漲，三牲全變貴，選擇零食、泡麵、飲料作為供品的比率更高，零售、食品業者則是希望讓民眾有感，幫忙看緊荷包，卻也要搶這數百億元商機。

疫情爆發三年來，肉價一路飆升，幾乎沒有降價過，高檔的肉價，除了讓民眾外食的壓力沈重外，也影響到民眾普渡供品的選擇意願。不少婆婆媽媽表示，今年準備用相對經濟實惠的零食泡麵飲料來普渡，但份量增加，心意不會減少。

中元節供品需求走向「箱購」，不少食品與通路業者，都打造澎湃的拜拜箱，讓消費者覺得物超所值。富邦媒momo購物網表示，便利又澎派的拜拜箱，7月至今銷售月增超過50%；而PChome 24h購物今年也鎖定金融、服務、科技、商業四大行業，小資、素食、喜愛優良食品及線上普度等四大新興族群需求，推出拜拜箱。

中元節作為每年量販最大檔期，業績占比超過三成，今年愛買首度與北中南知名廟宇合作「三大宮廟中元贊普套組」，量身打造三款不同內容物；量販龍頭家樂福也說，在疫情告一段落後，民眾要面對著嚴峻的通膨、物價指數上升，更希望透過祭祀祈求穩定。

家樂福也說，今年第一次在中元節推出IP聯名商品，以增加年輕世代參與中元普渡的動力，業績有望比平日增加三成。

除了量販外，對於超市來說，中元同樣是不可忽視的檔期，全聯每年中元期間業績就超過百億元，看好大家解封後必定拜好拜滿，預估業績至少比去年成長一成。